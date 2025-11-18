男坐博愛座「噴出紅色嘔吐物」！繼續翹腳惹怒乘客 北捷回應了

昨（17）日有名男子坐在北捷博愛座（優先席）時，突然噴射式嘔吐在地板上，隔壁乘客也遭到波及，他噴完之後繼續翹著二郎腿閉目養神，畫面遭人拍攝PO上網，紀錄的乘客無奈表示，該男子事後完全沒有說一句不好意思。對此，北捷也出面回應，呼籲旅客如有身體不適或嘔吐情形，請向詢問處索取嘔吐袋。

一名網友在Threads上以「捷運衝擊現場！下班後的恐怖體驗」發文表示，自己目睹讓全車廂傻眼的一幕，一位坐在「博愛座」的中年男子，突然嘔吐，不是吐在袋子裡，是直接噴射在地板和隔壁無辜乘客身上！且事後完全沒有一句不好意思。

從他分享的影片可以看到，該男子已經嘔吐完，身邊堆滿擦嘔吐物的衛生紙，顏色偏紅色，隨著保全跟清潔人員到來，他翹著二郎腿繼續坐在博愛座上，由清潔人員進行後續處理。

台北捷運公司今（18）日也做出回應，該起事件發生在17日晚間18：39分，列車行車專員回報，有旅客反映車廂內有旅客嘔吐。行控中心請昆陽站保全上車了解狀況，後續由永春站清潔人員上車清潔。

捷運公司呼籲，旅客如有身體不適或嘔吐情形，請向詢問處索取嘔吐袋；另搭車時遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。

對此，網友紛紛留言表示，「我也在同班捷運上，我也覺得傻眼」、「如果我是被吐的人會很不爽欸，雖然看影片感覺有心想善後啦」、「支持捷運要重罰」。不過也有人持不同看法，「嘔吐用噴的好像不太正常欸」、「不舒服的可以理解，但如果是喝醉的一副理所當然，讓人不是很能接受」、「如果是噴射型嘔吐，要小心是腦傷或腦炎」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

