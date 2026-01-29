男墜5米邊坡受困！全國首例「醫上救護車」衝現場 當場輸血搶命成功

記者蔣季容／台北報導

亞東醫院院長邱冠明宣布與新北市政府消防局簽署合作備忘錄（MOU）。（圖／記者蔣季容攝影）

新北八里1月15日發生一起車禍，一名男子駕駛預拌混泥土車不慎滑落5米邊坡受困，警消獲報後隨即趕抵現場。而亞東醫院也派出醫師隨救護車出發，直接在現場替病患救治與輸血，比過往流程縮短約25分鐘，保住患者性命。

亞東紀念醫院今（29）日與新北市政府消防局簽署合作備忘錄（MOU），啟動「Doctor Car醫師反應小組」，讓急診醫師可以跟著救護車到事故現場，與緊急救護技術員（EMT）合作，實現「醫師出走醫院救人，而不是等病人送進醫院」的醫療模式。

新北市消防局長陳崇岳表示，目前新北市已有566名高級救護技術員（TP）輪值，每位人員皆完成約1280小時的專業訓練。而新北市去年啟動「院前葉克膜」計畫，亞東醫院是全國第一家與消防體系結合推動此項技術的醫院。目前新北市救護車皆為高規格配置，車內已設有多項生理監測設備，亞東醫院也願意將如葉克膜等高端醫療技術提前延伸至救護車上實施，爭取黃金救援時間。

陳崇岳也分享實際救援案例，去年10月4日野柳發生民眾遭巨石壓傷事故時，由於排除巨石需耗費一至兩小時，消防局即啟動機制，直接將亞東醫院醫師載往現場，由醫師即時進行注射、止血包紮及生命徵象監測，成功延續患者生命，最終順利救回。

新北市消防局長陳崇岳說明「Doctor Car計畫」。（圖／記者蔣季容攝影）

另一起萬里重大車禍事故則是遊覽車撞砂石車，同樣啟動「Doctor Car」機制並發揮效果。陳崇岳認為時機已經成熟，也感謝亞東醫院院長邱冠明與衛福部的支持，促成全國唯一醫師可以由消防局直接派遣的「Doctor Car」。

亞東紀念醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩指出，「Doctor Car」自今年1月7日試辦以來，已出勤8件重大案件，其中1月15日新北市八里區長道坑附近發生一起車禍，一名男子駕駛預拌混泥土車不慎滑落邊坡受困，警消獲報後隨即趕抵現場。而亞東醫院也派出醫師隨救護車出發，直接在現場救治與輸血，比過往流程縮短約25分鐘，保住患者性命。

邱冠明表示，「Doctor Car」不僅針對OHCA、嚴重受困或大量傷病患等情況，也能應對各類高風險急症，確保每一名患者都能在黃金救援時間內，獲得完整、專業的醫療處置。

