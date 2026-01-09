男夜尿頻繁 攝護腺肥大壓迫惹禍
記者湯朝村∕嘉義報導
67歲的林先生，近半年來夜尿頻繁，一晚得起床4、5次，白天也常覺得尿不乾淨，尿不出來。經醫師確診為攝護腺肥大壓迫尿道，導致膀胱過度擴張，幸好及時導尿與藥物治療才免於手術。醫師提醒，尿流變慢、需用力解尿、頻尿與夜尿，都是攝護腺肥大的早期警訊，男性朋友若有這些情況，應盡早就醫檢查。
台中榮總嘉義分院泌尿外科醫師陳思如表示，俗話說「少年尿尿放過溪，老年放尿滴到鞋」，攝護腺隨著年齡增長，加上男性荷爾蒙「睪固酮」的刺激，攝護腺容易逐漸增生肥大，常見症狀就是排尿速度變慢、尿流變細、無力或中斷，發生率跟年齡增長有正相關，通常60歲男性約有6成發生率、70歲有7成發生率、80歲長者發生率則有8成， 提醒年長男性要特別注意攝護腺健康。
陳思如說到，攝護腺肥大會依症狀輕重有不同的治療方式，初期可透過藥物放鬆攝護腺與尿道周邊的肌肉，幫助改善排尿困難、尿流變慢等症狀。但如果長期擱置攝護腺問題未妥善治療，可能會出現膀胱發炎、尿道結石或尿滯留等比較嚴重的症狀，可能需要緊急導尿，或以手術打通尿道恢復排尿功能。醫師提醒，攝護腺肥大如果持續壓迫尿道，會使膀胱長期過度收縮，導致肌肉退化變形，進而損害腎功能。陳思如叮嚀，攝護腺肥大是可以控制與治療的疾病，只要及早發現並接受適當治療，大多能避免併發症，並恢復良好生活品質。
陳思如強調，許多男性誤以為攝護腺肥大等於「攝護腺癌前兆」，但其實兩者沒有直接相關，因為攝護腺肥大與癌症屬於不同區域、不同機轉的疾病，雖然都與男性荷爾蒙有關，但肥大不代表罹癌。呼籲年滿65歲以上或有攝護腺癌家族病史的男性，主動前往醫院自費檢查，掌握自己的攝護腺健康狀況。
