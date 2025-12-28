男夜店狂歡酒駕撞石墩 乘客不適送醫全遭連坐開罰

李姓男子昨日凌晨到夜店狂歡後，酒後開瑪莎拉蒂豪車返回租屋處，卻失控自撞路旁石墩，造成車上友人送醫。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

二十六歲李姓男子之前駕照已被吊扣，二十八日清晨酒後開車，載四名友人返回租屋處，行經台中西屯區一處路口時，不慎自撞路旁石墩，駕駛經警方酒測發現超標，除被依法送辦外，車上其餘人也遭連坐開單。

台中市消防局昨日凌晨五時十三分獲報，指稱西屯區台灣大道三段和惠中路一段路口有自撞車禍，抵達時發現一名年約三十三歲女子右後腦勺及右眉毛有二公分撕裂傷、意識清楚，另有二名男子表示身體不適，將三人送醫。

台中市第六警分局調查，李姓男子（駕照遭吊扣中）駕駛母親所有的轎車，車上載有友人二男二女，從夜店飲酒後準備返回西屯區的租屋處，行經案發地點時自撞路旁石墩。

李男經警方酒測，呼氣酒測值每公升達零點七二毫克，警詢後被依公共危險罪嫌送辦，車上乘客則都被依酒駕連坐罰開單告發，可處六千元以上、一萬五千元以下罰鍰。