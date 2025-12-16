男大生下體長「凸凸小白點」以為得菜花！醫一看笑了：是大自然的禮物
泌尿科醫師蘇信豪近日在臉書分享一則門診案例，一名20歲大學生因發現下體長出一排「凸凸的小白點」，誤以為感染性病「菜花」，嚇得連日睡不著，也不敢與女友親熱，焦急跑到診間求助，他檢查後告訴對方「放心啦！這不是菜花，這是大自然的禮物，叫作『陰莖珍珠丘疹』。」
蘇信豪表示，該名男學生形容在洗澡時，發現龜頭冠狀溝附近出現「凸凸的東西」，上網比對圖片後越看越像菜花，心理壓力極大。經過仔細檢查後，蘇醫師笑著安撫對方，指出這並非性病，而是「大自然的禮物」，叫做「陰莖珍珠丘疹」，讓對方當場鬆了一口氣。
蘇信豪進一步說明，陰莖珍珠丘疹（Pearly Penile Papules）是正常的皮膚組織變化，不具傳染性，也與性行為無關，常出現在龜頭冠狀溝邊緣，外觀看起來像一顆顆圓潤的小珍珠，整齊排列成一圈或兩圈，因此也被稱為「珍珠項鍊」。
他並提醒，許多男性容易將珍珠丘疹與尖銳濕疣（俗稱菜花）混淆，其實兩者外觀差異明顯。珍珠丘疹表面光滑、大小一致，排列規則，長期存在但不會變大、疼痛或搔癢；相較之下，菜花表面粗糙、形狀不規則，常呈花椰菜狀，會隨時間增生擴大，甚至摩擦出血，主要是因人類乳突病毒（HPV）感染所致。
蘇信豪呼籲，若對私密部位出現變化感到疑慮，應及早就醫檢查，避免自行上網對照圖片而過度恐慌，反而影響心理與生活品質。他也提出3點叮嚀：
珍珠丘疹不需要治療： 它是你身體的一部分，無害！除非你覺得外觀影響自信，才需要考慮醫美雷射處理（但非必要）。
千萬別亂摳： 不要嘗試用手擠或亂擦成藥，以免造成細菌感染。
不要自己當醫生： 雖然教了大家怎麼看，但有些初期的菜花長得比較不明顯。
