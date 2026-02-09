男大生傳「早安小姐＋狐獴交配照」：這妳！女同學怒報警提告 下場慘了

記者林昱孜／台南報導

張男用IG傳「狐獴交配照」給補習班女同學，依跟蹤騷擾罪判處張男拘役50日。（示意圖／高市觀光局提供）

台南一名張姓男大生對補習班女同學阿涵（化名）有好感，取得IG後便開始傳送「早安女人」等訊息，甚至傳了兩隻狐獴交配照並指名「這妳」。阿涵不堪其擾報警，張男辯稱僅稱讚女生可愛，台南地院法官不採信，依跟蹤騷擾罪判處張男拘役50日，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，張男與阿涵為補習班同學，但彼此並不熟識，113年9月25日起，張男開始透過IG傳送「早安女人」、「晚安女人」等訊息。阿涵已讀不回，未料張男變本加厲，隔日傳送一張「二隻狐獴一前一後緊貼」的交配照片，並留言「這妳」，阿涵覺得噁心、恐懼，報警提告。

法院審理時，張男辯稱「早安女人」是自己跟朋友打招呼的習慣，對男生也會傳「早安男人」；至於狐獴照片，他引用店家說法，稱那是狐獴表達親暱的方式，不是交配，自己只是想表達阿涵像狐獴一樣可愛。

為此，法官傳喚「狐獴先生」咖啡店負責人作證，店家表示狐獴該動作雖可能是親暱擁抱，但無法排除是交配。台南地院法官審理後認為，張男傳送的訊息及照片，內容與性或性別有關已影響阿涵日常生活，且毫無悔意，依跟蹤騷擾防制法判處拘役50日，可易科罰金。可上訴。



