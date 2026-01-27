男大生半夜翻照片太傷感 情緒激動竟「哭破肺」右肺塌陷剩1/3

小王表示，當晚只是想哭，沒想到竟導致肺泡破裂，提醒情緒健康也需多加重視。（圖／翻攝自微博，大參考）

大陸河南鄭州一名18歲男生小王，日前深夜獨自在房間翻看與朋友的舊合照，憶起過往快樂時光，情緒激動到忍不住落淚。他表示：「看著那些回憶，突然覺得回不去了，就特別想哭。」但短短一、兩分鐘後，他突感呼吸困難、頭暈眼花，家人緊急將他送醫急救。

根據《紅星新聞》等陸媒報導，經醫師診斷，小王罹患「自發性氣胸」，右肺被氣體擠壓，僅剩三分之一功能。醫師指出，他的肺泡可能在情緒激動、劇烈哭泣時一瞬間破裂，導致空氣滲入胸腔，使肺部無法正常擴張。

事後小王回憶，當時沒有大動作，只是情緒湧上心頭、哭得稍微激烈些，沒想到竟會導致肺部受損。所幸及時就醫，目前經過治療已無大礙。

自發性氣胸是指在無明顯外力傷害下，肺表面氣囊（肺大疱）破裂，造成空氣外洩壓迫肺部。常見症狀包括單側胸痛、呼吸困難、心悸冒汗等，嚴重時甚至可能休克。

醫師提醒，最容易中招的族群為身形瘦高的年輕男性，尤其15至30歲者最常見。小王便屬典型高危體型。其他風險因子還包括吸菸、有氣胸家族史、曾患肺部疾病如COPD或肺結核等。

雖然單靠「哭」難以讓健康人的肺部破裂，但若原本肺部結構已有潛在問題，加上情緒劇烈波動，便可能成為引爆點。醫師建議，若曾出現不明原因胸痛、氣喘等情況，應儘早檢查肺部狀況，尤其是高危族群更應定期追蹤。

此外，也提醒年輕族群，健康不僅是身體指數，更與情緒管理息息相關。當壓力與悲傷來襲時，應嘗試透過傾訴、運動、深呼吸等方式紓解，而非壓抑或爆發，才能真正避免身心受創。

