男大生夜衝載到班花太嗨！突「臉色慘白」竟是心肌梗塞

大學生活多采多姿，許多人的主要活動都在晚上，包括夜衝、夜唱、熬夜通宵等，不過這些活動往往對身體健康帶來極大負擔，一名18歲北上就學男大生與室友一起騎車衝陽明山，而他相當幸運的載到系上班花，但他似乎太過興奮，途中竟感到胸悶不適、臉色慘白，同學嚇壞急忙將他送到急診，檢查後發現竟已「急性心肌梗塞」，發病原因也曝光。

男大生夜衝下山後身體感到不適，立即送醫急救。（示意圖／民視新聞）心臟內科醫師蔡松恩在節目上分享案例，一名18歲男大生，他剛從中部北上就學，先前因家中管理嚴格，作息都是早睡早起、飲食也非常正常，一到台北後獲得人生最自由的時刻，開始參加夜唱、宵夜聚餐等活動，事發當晚，他與同學一行人剛唱完KTV離開後，相約前往陽明山看夜景，直到凌晨3、4點才下山回家；男大生騎車下山途中，突然感到胸口悶痛與緊縮感，且當時他載著心儀的「班花」，不願示弱，硬撐騎到早餐店，不料突然臉色發白，嚇壞一旁同學緊急將他送醫急救。

醫師檢查後發現，患者出現急性心肌梗塞。（示意圖／民視新聞）

醫師檢查後發現，患者出現急性心肌梗塞，心電圖顯示心臟血流中斷，就連現場醫療團隊也嚇傻，蔡松恩表示，患者並無高血壓、高血糖、高血脂等三高病史，進一步詢問生活習慣後，研判可能是熬夜、喝酒，加上當晚心情太過亢奮，導致交感神經過度活化，引發冠狀動脈出現劇烈痙攣，造成類似心肌梗塞的症狀，醫師表示這件事不幸中大幸是發生在年輕人身上，只要及時就醫大部分都可以救回來，事後男大生施打大劑量的硝化甘油之後，血管獲得放鬆、臉色瞬間恢復紅潤。蔡松恩提醒，血管痙攣若未及時處置，恐引發致命性心律不整，甚至可能導致猝死，呼籲年輕人儘管沒有慢性疾病仍要留意生活作息規律，避免起伏過大的情緒和作息，避免引發突發性心血管疾病。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

