男大生延畢壓力山大！上網嗆「想殺人、燒毀加油站」檢方訊後請回

記者洪正達／高雄報導

男大生網上嗆「想殺人、燒加油站」遭拘提到案。（圖／翻攝畫面）

台北捷運19日因張文隨機攻擊事件造成4死，由於時機敏感又接近2026跨年晚會，高雄市警方也不敢大意，預計安排29日舉行大型反恐演練，沒想到演練前夕接獲報案，指出有一名男大生在網上怒嗆要燒毀加油站，檢警於是將他拘提到案，其母向檢警求情表示只是課業壓力大，也曾接受過諮商及治療，因此訊後請回，但要送醫鑑定，並持續追蹤、輔導，全案才告一段落。

據了解，男大生由於要面臨延畢壓力導致身心狀況不佳，也曾有就醫記錄，日前在社群上留言要燒加油站，被班上老師同學發現後，火速向警方報案。

廣告 廣告

男大生表示自己只是抒發情緒，並沒有真的要行動。（圖／翻攝畫面）

警方隨即展開調查，發現他有和6名網友吵架嗆聲的紀錄，由於警方也怕他「說到做到」因此將他拘提到案偵訊，男大生表示並不會採取相關行動，只是宣洩情緒而已。

男大生母親則為兒子求情，表示近期因課業壓力接受諮商及就醫，但不至於會有攻擊行為，希望可獲得原諒，警方訊後則先將他送醫鑑定治療，並與校方持續追蹤、輔導他。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

聯手施暴6童、害嬰腦出血！家長痛批「心都碎了」…2褓姆正面照曝光

浪漫歸零！1700萬賓利變「沙灘困獸」7小時才脫困…驚人維修費用曝光

台南男嬰疑遭虐！就醫發現「腦出血」院方急通報 2涉案褓姆羈押禁見

安泰醫院大火9死「評鑑卻過關」衛福部坦言制度要改 明年起跨部會稽查

