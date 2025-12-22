男大生恐嚇「高雄車站做大的」！5萬交保遭轟爆 律師曝金額關鍵

生活中心／朱祖儀報導

張文犯下恐怖隨機攻擊案。（圖／記者李宜樺攝影）

27歲嫌犯張文19日在台北犯下隨機攻擊案，當晚隨即有人在網路上發出恐嚇公眾言論，外界擔心出現模仿犯，檢調隨即追查，並將陳姓男子拘提到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳。但不少人對於交保金額感到不滿，對此律師陳君瑋分析原因，並稱交保金也需要考量被告的財力。

張文剛犯案 男大生竟恐嚇高雄車站

張文19日在北捷台北車站M7及中山站投擲煙霧彈，並持刀攻擊無辜民眾，最終釀成4死11傷悲劇。正當外界震驚之時，卻有一名陳姓網友在Threads上留言「將於12/25在高雄車站發動更大的事件…」等恐嚇公眾安全言論。

男大生5萬交保 網怒轟：罪責太輕

橋頭地檢署隨即與調查局高雄市調處鳳山站展開追查，並於20日執行搜索後，拘提涉有重嫌的陳姓男子到案。檢方表示，由於陳男涉犯恐嚇公眾等罪嫌，經訊問後認爲陳男涉嫌重大，諭知5萬元交保候傳。但交保金額曝光，不少人認為罪責太輕，「如果模仿犯加重罪責，是不是至少多一點嚇阻效果呢？」

有網友聲稱要在高雄「發動更大事件」，高雄警方高度警覺。（圖／翻攝畫面）

交保金僅5萬？律師：要考量被告財力

對此，陳君瑋在臉書粉專「陳君瑋律師粉絲團」表示，故依刑法第151條以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處二年以下有期徒刑。若是「社會秩序維護法」第63條第1項第5款是指散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

陳君瑋表示，由於刑責本來就有限，在沒有實際造成損害且沒有共犯的狀況下，檢察官給予交保處分，還沒有羈押的必要。至於交保金只有5萬？陳君瑋則說，這是考量被告的財力，因為對方只是個大學生，「五萬是否足以達到警惕，不會再犯與逃亡，這就是看個別檢察官的經驗判斷。」

