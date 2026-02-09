男大生打工烤焦逾200隻雞翅！ 百萬網友共鳴「誰不懵」下場曝光

男大生打工烤焦200多個雞翅，引起中國百萬網友覺得好笑又心疼，認為這換誰都會懵。圖／翻攝自百度

寒假是許多學生選擇兼職打工，賺點額外收入的時機，不過要注意別一個不注意，不但沒賺到錢，還可能倒貼。中國近日發生一起工讀生不慎烤焦200多個雞翅的事件，引起網友的關注，他們讚賞工讀生勇於承擔的勇氣，也為老闆僅扣薪沒辭退的處置通情達理。

綜合中媒報導，山東濟南一名00後（Z世代）沈姓學生在餐飲店寒假打工，8日正值用餐高峰時，忙碌的廚房讓初入職場的他慌了手腳，把雞翅放入烤爐後忘了設定計時器，就轉去忙備餐、打包工作，完全忘了正在烤的雞翅。

直到燒焦味從烤爐傳出，沈男才發現異常，急忙打開烤箱就懵了，眼見200多個雞翅全都烤焦、碳化，完全無法販售，初入職場就慘遇滑鐵盧。門市老闆見他當場自責慌亂，也沒有多加責怪，亦無辭退，僅以進貨價扣了他400多元，大約是4天的打工薪資，而打工的沈同學也無異議，還自嘲化解尷尬，這些焦掉的雞翅都請同事吃了。

這起事件在中國網路迅速流傳，讓數百萬網友覺得好笑又心疼，看到沈同學就像當初自己第一次打工手忙腳亂的模樣，認為200多個雞翅烤焦了，換誰都會懵，對他有擔當、豁達的表現表示正面看法，希望他下次要注意，別打工沒賺錢反倒貼錢了；同時也對老闆沒有為難學生，只按成本扣薪，覺得他通情達理。



