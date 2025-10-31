男大生拒檢狂飆遭開43張罰單 發文討拍挨轟

高雄市 / 綜合報導

一名18歲鄭姓男大生，27號騎車從台南到屏東東港，疑似車輛改裝，因此在高雄被警方盯上，沒想到他拒檢逃逸，員警追了10多分鐘，約15公里，最後決定用畫面舉發，這名男大生沿途闖紅燈、紅燈右轉、逆向行駛等，警方依法開出43張罰單，罰金可能要10萬至16萬3千元，比機車本身價格還要貴！

員警看到疑似改裝車輛準備上前攔查，沒想到機車騎士油門一催，當街上演你追我跑戲碼，沿途狂飆看到紅燈直接右轉，甚至來到這一處路口時，從其他用路人前方，傾斜車身壓車衝過去，最後消失在畫面中。

廣告 廣告

整起離譜事件就發生在27日凌晨5點多，當時員警在高雄大寮區光明路二段，發現疑似改裝機車結果18歲的鄭姓騎士拒檢逃逸，更試圖甩掉警方鑽進巷弄，雙方追逐10多分鐘，大約15公里距離，一路追到光明、鳳屏一路口最後決定用畫面舉發。

林園分局大寮所長陳俊浤說：「闖紅燈總共7張，紅燈右轉7張，不依標線行駛4張，罰單共計43張，那罰單金額約，初估約16萬3千元。」男大生拒絕受檢及涉及危險駕駛，最高就可被罰6萬6千元，另外還有闖紅燈、逆向行駛等違規，前前後後共收到43張罰單，金額初估破10萬元，已經比機車原價還要高，而事後這名男大生，竟把PO文討拍，結果遭一面倒抨擊緊急刪文止血。

其他民眾說：「自身危險造成他人不便，這樣非常不應該，還要在網路上這樣發表言論實在是，我覺得可以再加重處罰，有一點過分因為小朋友這樣不行，因為他就浪費資源啊。」現在車輛被警方扣住，未來還要面臨高額罰金，恐怕這次後男大生也會記取教訓。

原始連結







更多華視新聞報導

日本男大生癌逝發文「哇喔～我死掉了」 3億人朝聖掀捐款潮

中秋烤肉小酌騎車上路 沒戴安全帽拒檢逃吞29罰單

新北大學校園廁所偷拍案 男大生被起訴

