男大生拒檢跑給警察追 吃43張罰單罰8萬還扣車 上網討拍被「洗臉」

【記者莊曜聰／高雄報導】就讀南市某藥理科大一年級的鄭姓男大生，這個月27日清晨騎著改裝機車要到屏東東港，他路過高市大寮區時，被巡邏員警發現要攔查，鄭男油門一摧加速狂逃，沿路還闖紅燈、逆向各種違規都來，警方最後將人逮住，開出43張罰單，罰款8萬元起跳，他還上網討拍被譏「變種山道猴」，只能摸摸鼻子刪文。

這名鄭姓男子大生事後在《Threads》發文，附上一張手上拿著厚厚罰單的照片，抱怨自己去了趟東港，接著就去警局報到，不但被開了43張罰單，連車子都被扣，寫道「希望學長可以載我哭哭」；討拍文反而被網友「噓爆」，紛紛說他「自找的」、「活該啦」，鄭男愛車照片也被網友找到，被虧「車改成這樣拖去壓掉好了」，鄭男自討沒趣，只能黯然刪文。

鄭男事件被社群轉發後又引起網友討論，再度被「洗臉」，網友說「就是要給他教訓」、「山道變種猴」，也有同校校友路過直說「丟臉」；林園警分局大寮分駐所說明此事，員警27日清晨5時許在光明路巡邏，發現一名男子機車疑似改裝排氣管，上前示意要攔查，對方竟加速逃逸。

員警驅車找尋男子蹤影，發現他轉進大發工業區道路想躲藏，又繞回光明路，往鳳屏路急馳，再鑽進小巷，逃了11分鐘後被警方攔下，沿途還有闖紅燈、逆向、未打方向燈、未依標線行駛及危險駕駛等行為，警方最後依違規、改裝車體、拒檢等行為共開出43張罰單，機車也扣下移置保管。

鄭男事後在網路發文討拍，慘遭網友「洗臉」後刪文。取自「高雄通」

