男大生掏100元「騙女童進廁所」逞慾 急賠50萬沒用竟GG了！

社會中心／綜合報導



新竹縣1名男大生阿輝（化名）今年4月26日到某國小，見到2名女童在校內玩耍，便起了歹心。阿輝以獎勵100元為由誆騙女童隨他進廁所，見女童入內後，他立刻反鎖廁所門，要求對方配合他做出不雅動作。女童見情況不對拒絕，趁機逃出廁所求救。事後阿輝分別賠給2女童各25萬元達成和解，然而法院認定他的行為嚴重侵害校園安全，情節重大，最終判處阿輝有期徒刑3年4個月。





男大生掏100元「騙2女童進廁所」伸狼爪！急賠50萬和解沒用…超慘下場曝光

男大生動歪念，以100元騙2女童進廁所。（示意圖／翻攝畫面）

判決書指出，今年4月26日下午3時，阿輝騎著機車來到新竹縣某國小校園，看到2名未滿14歲的女學童在校內玩耍，竟動了歪念。阿輝上前誆騙女童，以新台幣100元當獎勵，要求2人隨他進廁所拿東西。女童受騙就隨他一同進入校內後門旁的女廁，阿輝立刻鎖上門，要求她們做出不雅動作。女童出言拒絕，藉機開鎖逃離，過程中阿輝仍行強制猥褻之舉。案發後女童急逃向校方警衛求救，而阿輝則翻牆逃離現場。

男大生見女童受騙立刻鎖上門，要求她們做出不雅動作，行強制猥褻之舉。（示意圖／翻攝畫面）

事後女童家長對阿輝提出告訴，審理期間阿輝坦承罪刑，與被害者家屬達成和解，各向2方家屬賠償25萬元。不過法官指出，被告阿輝雖已認罪、賠償和解，但他為滿足私慾，竟在校園內對年幼女童下手，嚴重侵害校安，情節重大。經審理後，法院依其對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，2罪分別量處阿輝有期徒刑3年，合併應執行有期徒刑3年4個月。





