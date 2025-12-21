男大生揚言攻擊高雄車站5萬交保 律師強烈呼籲2點

27歲張文犯下北捷隨機殺人案，釀成4死11傷慘劇震驚全台，事件後網路上出現模仿式恐嚇言論，經橋檢執行搜索後，拘提陳姓男大生到案，訊後依涉犯恐嚇公眾等罪嫌，諭知5萬元交保。對此，台中市竑德法律事務所律師王翼升直言，「防禦的力道與威脅的規模完全不成比例」。

陳姓男大生落網。（圖/調查局提供）

律師王翼升在臉書粉絲專頁發文指出，針對12月19日張文無差別攻擊事件後，一名陳姓男大生在網路揚言「在高雄車站發動更大事件」一案，檢方昨日諭知5萬元交保。「身為一名法律實務工作者，在一般案件中，我尊重檢察官對交保金額的自由裁量權。但在這件案子上，我必須提出最嚴正的質疑。」

署名「nvlw6wyef8rc5」的帳號發布恐嚇信，聲稱和張文同一組織，也將攻擊高雄車站。（圖/翻攝自Threads）

王翼升指出，司法應看見「恐懼的社會成本」，張文案發生後，國人正處於極度的恐慌與悲痛中。這名成年大學生選在此時「火上澆油」，其造成的社會活動停擺、警力行政資源的虛耗、以及高雄市民心理上的巨大壓力，其損害是無法估量的。「在這種極端情境下，僅僅5萬元的交保處分，給社會的訊號顯然不夠沉重。這不是大砲打小鳥，而是用彈弓打恐龍——防禦的力道與威脅的規模完全不成比例。」

王翼升說，身為父親的擔憂，我們努力營造一個安全的環境給孩子，但這種「以提醒之名，行恐嚇之實」的行為，若不予以嚴懲，將成為最壞的社會示範。王翼升也強烈呼籲，「司法嚴懲、資訊透明：應將此案列為社會矚目案件，主動向國人報告偵查與判決結果，以儆效尤，杜絕模仿犯。」

王翼升也呼籲教育體系主動介入，教育部與校方除了心理輔導，應同步列管並依校規處置，絕不能讓行為人以「惡作劇」或「提醒」為藉口逃避責任。司法資源不該被如此隨意浪費，國人的安全感更不容輕輕放下。

