男大生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」 醫喊：這部位別亂擠
記者施春美／台北報導
中國浙江省一名20歲的大二學生日前因擠臉上的痘痘，不慎引發嚴重併發症，最終導致肺部出現十多個空洞、部分組織壞死，所幸經治療後已康復出院。醫師表示，臉部，尤其是「危險三角區」的痘痘切勿任意擠壓，一旦出現發燒或呼吸不適，應立刻就醫。
根據《星島頭條》，浙江省寧波大學一名大二生因熬夜準備考試，臉上出現一顆紅腫的痘痘，男大生未洗手便用力擠痘。幾天後，男大生的痘痘不但沒好，且開始出現發燒、咳嗽、咳痰及右下胸針刺樣疼痛症狀。就醫檢查發現，男大生的肺部竟然出現了十多個空洞，肺組織部分壞死，被確診為「肺膿腫（肺膿瘍）」，經過12天的抗生素治療，才康復出院。
寧波大學附屬第一醫院表示，擠壓臉上的「危險三角區」（鼻根延伸到兩側的嘴角，形成一個三角形）的痘痘時，細菌很容易通過破損皮膚進入血管，若細菌抵達肺部，造成侵蝕與壞死。若處理不及時，恐演變成更嚴重的全身感染，有致命的危險性。
根據北市聯醫忠孝院區網站，肺膿瘍主要為細菌感染造成局部肺實質壞死或蓄膿，影像學上有時可見肺實質開洞。電腦斷層可幫助鑑別診斷，排除腫瘤，膿胸或其他肺實質疾病。
危險因子包括中風長期臥床的病人、酗酒、蛀牙、牙周病。其他成因還包括肺癌引起的阻塞性肺炎、糖尿病、免疫功能不全、施打毒品等。病程通常是慢性，但也可以急性表現，臨床症狀包括發燒，咳嗽，胸痛和咳血。肺膿瘍以內科治療為主，抗生素需使用6週以上，若治療反應不佳才會考慮引流或手術處理。
更多三立新聞網報導
暈倒「掐人中」有效嗎？重症醫2字神解答！曝正確作法
「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
阿伯血糖暴跌只剩52！醫揪「1行為」釀禍：很致命
其他人也在看
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
醫大推「1蔬菜」降血糖血脂、抗癌：我都加在泡麵中
蔬菜有益健康，醫師邱筱宸特別推薦海帶芽，因為它富含膳食纖維、多種礦物質，研究發現，吃白飯時加4克海帶芽者的飯後血糖、胰島素值，都低於沒吃海帶芽的人。另一項研究發現，連吃8週海帶芽點心的人，壞膽固醇（LDL）可降低7.4%。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 16 小時前
狂吃菜仍便秘！醫大推「4食物」 不到1周就變順暢
即使大量攝取蔬菜，仍有便秘問題，可能是膳食纖維吃得不對。基因醫師張家銘提到，當出現便秘時，代表腸道的節奏被打亂，此時若一味地吃更多纖維，反而使腸子更緊繃，建議每天補充車前子、奇異果、李子乾、高礦物質水，通常不到1周就能暢通。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高血壓藥什麼時候吃都一樣？醫：1因素9成的人都早上吃 血壓控制更穩定
高血壓藥早上吃好？還是晚上吃好？醫界有一派人建議晚上服高血壓藥可以降低早上中風和心梗發生率，但據最新研究發現：高血壓藥早上吃或晚上吃「沒差別」。不過醫師建議，如果服用長效型一天一次的高血壓藥，早上吃會健康2.0 ・ 1 天前
台語歌手石琇惠胃癌開刀成植物人！ 女兒控名醫害命 醫院駁疏失
知名台語歌手石琇惠因胃癌一期在嘉義基督教醫院接受胃黏膜剝離手術後，竟出現嚴重併發症，手術隔天呼吸困難，五天後一度斷氣成為植物人，最終在285天後離世。家屬質疑醫院有醫療疏失，女兒甚至到院外舉牌抗議，要求給予解釋。醫院否認手術與重症肌無力風險導致呼吸衰竭，強調「醫療團隊都是依照專業常規進行」，目前已將資料提交司法單位評斷。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中年男空腹血糖飆破130 控糖「3原則+5妙招」逆轉糖尿病前期
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】今年45歲的張先生，平時忙於工作，習慣外食、含糖飲料不離手，對偶爾的口渴、疲倦感不以為意。直到公司健檢，他發現自己空腹血糖達130 mg／dL，被診斷為糖尿病前期，才驚覺健康拉警報。衛生福利部草屯療養院家醫科主任楊晉州指出，糖尿病早期常無明顯症狀，許多人都是在健檢時才意外發現血糖異常。他提醒，若出現口渴、頻尿、疲倦或體重減輕等情況，應盡早檢查血糖；尤其有家族病史、肥胖或三高問題者，更應每年至少檢查一次。他也提醒，只要及早發現並調整飲食與運動，糖尿病是有機會被穩定控制、甚至逆轉的。 高血糖比例攀升 成人每8人就有1人血糖異常 根據國民健康署「2019-2023年國民營養健康調查」資料顯示，我國20歲以上國人高血糖盛行率已達12.8%，顯示血糖健康已成為全民應關注的議題。為降低代謝症候群病人發展為糖尿病的風險，國健署自111年推動「代謝症候群防治計畫」，截至114年9月底，已收案約46萬人，其中近10萬人屬糖尿病前期。經持續追蹤與健康管理後，有13%的個案糖化血色素已恢復正常，證實良好的生活習慣可有效改善血糖。 預防糖尿病三關鍵 飲食、運動、監測是控糖基石 楊健康醫療網 ・ 1 天前
進補別亂吃！大學生吃羊肉爐突「中風」 醫揭「1元凶」釀禍
隨著天氣轉冷，許多人相約吃薑母鴨、羊肉爐等食物進補，不過北榮傳統醫學部整合醫學科醫師張清貿提醒，食補並非人人適合，若本身有免疫疾病，恐越補越糟。他的門診曾出現一名大學生因吃羊肉爐而中風，檢查才知是紅斑性狼瘡釀禍，由於羊肉爐屬熱補食物，容易活化免疫系統，進而攻擊血管，若有血栓恐導致中風。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「髮量王者」趙露思養髮聽媽媽的話 1物每天吃1湯匙就夠
中國女星趙露思以超多髮量出名，近期因與港星陳偉霆主演的電視劇《許我耀眼》再受關注。趙露思曾分享自己的養髮祕訣之一是吃黑芝麻。營養師指出，黑芝麻有許多助身體抗氧化、抗發炎的營養素，可以改善頭皮循環、幫助健康2.0 ・ 1 天前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 1 天前
知名網紅產後復胖8公斤 少吃、多動也瘦不下來！靠這樣做成功變瘦了
擁有近20萬粉絲的知名網紅小冰，經常在自己頻道分享瘦身祕訣，甚至曾靠著飲控、運動成功減肥15公斤。只是最近剛生完二寶的她表示，產後復胖8公斤，為了回到原本體重，不敢聚餐、只吃水煮料理，結果過去對她最有健康2.0 ・ 7 小時前
台語女歌手胃癌手術隔天突「翻白眼斷氣」 昏迷285天家屬怒喊要真相
（記者蔡函錚／綜合報導）曾以台語歌手身分活躍的 74 歲王姓婦人、藝名石琇惠，去年因胃癌一期在嘉義基督教醫院接 […]引新聞 ・ 1 天前
「走很多路」不等於有運動到！ 中度身體活動每次10分才能增心肺耐力
有人說「腳是第二顆心臟」，新光醫院心臟內科醫師周靖堯指出，下肢是大量血液儲存的部位，走路時肌肉收縮，將下肢血液帶回心臟，有助於血液循環，減少靜脈血栓風險，也會活化自律神經，確實對於身體機能有好處，但若目標是增加心肺功能、強健體魄，光靠走路恐怕效果有限。許...CTWANT ・ 8 小時前
帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救
[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。 張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。 針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統新頭殼 ・ 1 天前
熟男如何不顯老？ 醫曝顧好「一數值」能逆轉老化時鐘
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 一般人都想逆齡、越活越年輕，但多數男性卻是越來越顯疲態，究竟為什麼？新陳代謝暨減重專科醫師周建安解答，答案與男性荷爾蒙「睪固酮」（TT）有關，如果能夠掌握健康飲食與運動，穩定睪固酮，就能保持活力，且跨國研究證實，睪固酮能幫「老化時鐘」踩煞車，60 歲以上男性抗老化效果強度甚至是年輕人的2.6倍。 周建安指出，該項研究...匯流新聞網 ・ 1 小時前
今年流感疫苗為何搶翻天？林氏璧曝關鍵：去年初「這事件」讓全台灣都怕了
[Newtalk新聞] 前台大醫林氏璧觀察，今年流感疫苗打氣踴躍，北市接種量較去年增13%，但長者與幼兒施打率僅約四成。林氏璧指出，公費疫苗僅剩12.3萬劑，籲符合資格者儘速接種。他分析主因是「年初不幸的大S事件」，讓民眾驚覺「原來流感是會死人的」，進而重視疫苗接種。這件不幸大S事件 去日本旅遊小心求助無門！ 林氏璧說明，根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲「長者、幼兒及慢性病患者」等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 而針對今年打氣提升的現象，林氏璧認為打氣提升「主要的原因就是年初不幸的大S事件」。這起事件的發生，讓不少民眾驚覺到「原來流感是會死人的」，進而提高了對於疫苗接種的重視程度。 林氏璧表示，流行性感冒通常簡稱為流感，是一種由流行性感冒病毒造成的傳染性疾病。雖然每年冬天都會有流行性感冒，造成或大或小的流行，但許多民眾可能沒有清楚認知到流感有多嚴重，導致過往對於接種疫苗的意願不高，甚至覺新頭殼 ・ 21 小時前
全球首例「禽流感傳人」病危！症狀、來源曝光…專家嘆：恐變異不可預測
國際中心／綜合報導美國華盛頓州近日通報全球首起人類感染 H5N5 型禽流感（Avian Influenza）病例。當局指出，這名居民的檢測結果證實帶有 H5N5 病毒株，過去這種亞型病毒僅在野鳥或家禽中被發現，從未出現在人類身上。專家認為，這起案例再次顯示病毒演化的高度「不可預測性」，該名男子的症狀及來源也曝光。民視 ・ 21 小時前