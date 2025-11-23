男大生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」 醫喊：這部位別亂擠

記者施春美／台北報導

中國浙江省一名20歲的大二學生日前因擠臉上的痘痘，不慎引發嚴重併發症，最終導致肺部出現十多個空洞、部分組織壞死，所幸經治療後已康復出院。醫師表示，臉部，尤其是「危險三角區」的痘痘切勿任意擠壓，一旦出現發燒或呼吸不適，應立刻就醫。

根據《星島頭條》，浙江省寧波大學一名大二生因熬夜準備考試，臉上出現一顆紅腫的痘痘，男大生未洗手便用力擠痘。幾天後，男大生的痘痘不但沒好，且開始出現發燒、咳嗽、咳痰及右下胸針刺樣疼痛症狀。就醫檢查發現，男大生的肺部竟然出現了十多個空洞，肺組織部分壞死，被確診為「肺膿腫（肺膿瘍）」，經過12天的抗生素治療，才康復出院。

寧波大學附屬第一醫院表示，擠壓臉上的「危險三角區」（鼻根延伸到兩側的嘴角，形成一個三角形）的痘痘時，細菌很容易通過破損皮膚進入血管，若細菌抵達肺部，造成侵蝕與壞死。若處理不及時，恐演變成更嚴重的全身感染，有致命的危險性。

根據北市聯醫忠孝院區網站，肺膿瘍主要為細菌感染造成局部肺實質壞死或蓄膿，影像學上有時可見肺實質開洞。電腦斷層可幫助鑑別診斷，排除腫瘤，膿胸或其他肺實質疾病。

危險因子包括中風長期臥床的病人、酗酒、蛀牙、牙周病。其他成因還包括肺癌引起的阻塞性肺炎、糖尿病、免疫功能不全、施打毒品等。病程通常是慢性，但也可以急性表現，臨床症狀包括發燒，咳嗽，胸痛和咳血。肺膿瘍以內科治療為主，抗生素需使用6週以上，若治療反應不佳才會考慮引流或手術處理。

