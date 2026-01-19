男大生放寒假騎機車返台中 剩11公里到家！為閃違規車自摔慘死

【記者鮮明／台中報導】在南部就讀大學的20歲曾姓男大生，本月16日放寒假騎機車返回台中烏日家中，行經霧峰區峰堤路、草湖路口時疑似為了閃避前方跨越雙黃線的轎車不慎自摔，曾男送醫搶救仍宣告不治。警方初步檢視2車未發生碰撞，詳細事故原因有待進一步調查釐清。

據了解，曾姓男大生在南部就讀大學，最近因為放寒假，本月16日騎機車從南部宿舍出發，欲返回台中市烏日區高鐵台中站附近的家中，不料，就在距離家裡只剩約11公里處發生悲劇。

警方調查，16日晚間6時26分，曾姓男大生騎機車沿霧峰區峰堤路往乾溪東路方向行駛，洪姓男子（50歲）駕駛自小客車從對向即沿峰堤路往中正路方向行駛，行經路口時發生交通事故。

根據附近大豐駕訓班提供的監視器畫面，當時曾姓男大生騎機車通過路口，對向洪男駕駛的轎車疑似從內側車道跨越雙黃線，曾男疑似為了閃避洪男轎車失控摔車，連人帶車在地面滑行，機車還因摩擦地面造成大量火花。曾男當場失去意識，送醫搶救仍因頭部重創宣告不治。

雙方駕駛經檢測均未飲酒，警方初步研判，洪男轎車未與曾男機車發生碰撞，但與曾男摔車有因果關係，已依過失致死罪移請檢方偵辦，詳細事故原因仍有待進一步鑑定。

警方呼籲駕駛人，駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口時應減速慢行，以確保自身及用路人安全。

曾姓男大生看到對方白色轎車跨越雙黃線，閃避時失控摔車身亡。民眾提供

曾姓男大生放寒假騎機車返回台中住家，距離家中只剩11公里處發生死亡車禍。民眾提供

事故發生在霧峰區峰堤路與草湖路口。民眾提供

