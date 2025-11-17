男大生每天吃烤香腸罹癌亡！醫揭「芭樂」可排毒 最忌3食物配著吃
烤過的香腸腸衣會變得略脆，內餡多汁飽滿，若烤到表皮微焦帶色，還會有層次的香氣和口感，可說是台灣國民美食之一。不過，近日林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈指出，一名男大生因每天吃烤香腸罹患大腸癌，不幸身亡，她並推薦「和芭樂一起吃」幫助排毒。
譚敦慈日前在三立《醫點不誇張》節目中表示，許多人喜愛的燒烤料理在高溫加熱過程中，可能產生「異環胺」及「多環芳香烴」等有害物質，若經常攝取，尤其是像「烤香腸」等加工肉品，恐會提高大腸癌風險。
譚敦慈以一名中部地區18歲男大生為例，該名學生因習慣每天放學後吃一根烤香腸，後來身體不適就醫，最終被診斷罹患大腸癌，病情惡化不幸身亡。她藉此呼籲民眾，應留意吃燒烤與加工肉品的頻率。
譚敦慈進一步分享「健康版烤香腸」的做法，香腸先以水煮方式處理，再放入烤箱以120度加熱至表面變色即可，如此能減少致癌物形成。她也建議，若要吃烤香腸，可搭配「芭樂」一起吃，「一口香腸、一口芭樂」的組合，不僅能利用芭樂中豐富的鉀與高量維生素C幫助代謝鈉，還能抑制部分致癌物的形成；蘋果、水梨等水果亦有類似作用。
烤香腸容易致癌？ 「這樣吃」降低風險
直腸外科專任主治醫師陳威智在臉書談及，亞硝酸鹽本身致癌的可能性很低，真正會致癌的是與「游離胺」所形成的「亞硝胺」，若不是因為細菌污染或發酵食品，通常食物中的胺，大都是組成胺基酸、蛋白質與肌酸，只有極少部分會游離與亞硝酸鹽產生反應。
陳威智提醒，只要盡量避免和「魚乾」、「養樂多」、「起司」這類型的食物一起吃，烤香腸幾乎不太可能對身體造成多大危害，他直言「真正有問題的往往不是食物本身，而是自己的飲食頻率和習慣！」並透露亞硝酸鹽雖有致癌可能，但也有預防肉毒桿菌的好處。他認為，健康飲食並非要你刻意拒絕某種食物，多方面均衡攝取各種食物的營養，才是王道。
