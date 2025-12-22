男大生淪張文模仿犯「僅5萬元交保」！律師曝真相

社會中心／周孟漢報導



台北車站、捷運中山站附近，19日發生2起砍人慘劇，全案造成包含嫌犯在內共4死11傷。眼看發生重大命案，網路上就有位「模仿犯」在社群上高喊「12月25日將在高雄車站發生更大的事件」，引發社會高度恐慌，事後這名男子也被捕，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭令5萬元交保候傳，但不少網友都認為交保金太低。對此，律師陳君瑋親揭背後原因。





男大生嗆「高雄將發生更大事件」遭逮僅5萬元交保惹怒網！律師曝背後真相

19日發生的隨機攻擊案，造成包含嫌犯在內共4死11傷。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告





由於張文犯下的案件震驚全台，網路上也出現不少模仿犯，其中就有位男子在Threads聲稱「12月25日將在高雄車站發生更大的事件」，引發社會高度恐慌，橋頭地檢署20日指揮警調單位展開行動，最終將發文的陳姓男大生拘提到案，檢察官訊後，認陳男涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，諭令以5萬元交保、候傳。





男大生嗆「高雄將發生更大事件」遭逮僅5萬元交保惹怒網！律師曝背後真相

發文的男子被捕，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭令5萬元交保候傳。（圖／翻攝畫面）





消息一出，不少網友們都對僅5萬元的交保金感到不滿，認為這數字實在太低。面對網友不滿，知名律師陳君瑋在臉書粉專《陳君瑋律師粉絲團》解釋，「刑法第151條，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處二年以下有期徒刑」，但若是《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，則是指散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

男大生嗆「高雄將發生更大事件」遭逮僅5萬元交保惹怒網！律師曝背後真相

陳君瑋表示，交保金會只有5萬，「這是考量被告的財力，他只是個大學生，5萬是否足以達到警惕」。（圖／民視新聞網）





陳君瑋進一步表示，檢察官判斷因為最重只有關2年，沒有實際造成損害，且沒有共犯，所以給予交保處分，還沒有到羈押的必要。至於交保金只有5萬？「這是考量被告的財力，他只是個大學生，5萬是否足以達到警惕，不會再犯與逃亡，這就是看個別檢察官的經驗判斷」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：男大生嗆「高雄將發生更大事件」遭逮僅5萬元交保惹怒網！律師曝背後真相

更多民視新聞報導

他與張文對眼後「秒衝過來砍人」！目擊者患3後遺症

血色星期五震驚全台！跨年帶這1物保命 蔣萬安示警了

他慘被北捷男砍！因包包內「這1本」撿回一命

