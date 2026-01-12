男大生狠虐學姐黑貓！牠頭骨破碎慘死 下場慘了

男大聲虐死學姐飼養的黑貓。（示意圖／非當事黑貓／翻攝自pexels）





新北市淡水區一名李姓男大生擅自闖入王姓學姊租屋處帶走黑貓，最終導致貓咪死亡，檢警與動保單位歷經調查與鑑定後，李男已涉嫌違反《動物保護法》，檢方依法提起公訴。

酒後闖屋抱走黑貓 學姊驚醒發現血跡

檢警調查，2023年12月8日下午，李男與王姓女飼主為同校學姐弟關係，案發前一晚，李男邀友人飲酒聚會，期間曾向學姊借用椅子，多次進出樓層。王女因睡意濃重未多加留意，直到聽見巨大撞擊聲及貓咪慘叫聲才驚醒，隨後發現飼養的黑貓不見，立即前往學弟住處查看。

王女開門後，赫然見到房內環境凌亂、地面滿是血跡，黑貓已倒臥地上死亡，李男雙手也有多處傷口，面對質問，李男僅表示不知情，一度辯稱黑貓是自己跑進屋內，王女隨即報警處理。

解剖打臉說詞 檢方認定故意傷害致死

李男在偵訊時辯稱，當下因酒醉意識不清，半夢半醒間看到貓在衣櫃上搗亂，想將貓抓下來送回學姊房間，但因貓咪反抗抓傷自己，才越抓越用力，導致貓咪死亡。動保處接獲通報後，立即調閱出租宿舍監視器畫面，確認貓咪是由李男自行以棉被包裹後，帶回自己位於二樓的房間。

此外，貓咪大體經獸醫師進行解剖與X光檢查，製作完整鑑定報告。結果顯示，黑貓頭部有多處骨裂、瘀傷與出血，主要死因為頭蓋骨破碎及顱內大量出血，研判是遭受強烈外力重擊與擠壓所致，與李男所稱「無意識狀態下失手」明顯不符。

檢方提公訴 毀損罪不再追究

檢察官綜合現場血跡、監視器畫面及動物法醫鑑定結果，認定李男說法不足採信，且其行為已構成《動物保護法》第25條第1款「故意傷害致動物死亡罪」，依法提起公訴。至於同時涉及的毀損罪部分，因王女事後撤回告訴，檢方未再另行追究。

