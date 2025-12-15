男大生私訊討片！狂喊「能多就多」少女丟脫光照 爸氣炸怒告結局曝

記者羅欣怡／桃園報導

男大生傳訊少女討私密照，下場慘了。(（圖為示意圖非受害者／翻攝自網路）

台北市一名蘇姓男大生，自2023年10月起，透過IG一連兩個月向未滿14歲的小美（化名）討裸露照片，小美陸續丟出胸部和下體的影像給蘇男觀看，事情遭小美父親發現，氣得提告。桃園地院審結，依製造少年性影像罪判1年2月徒刑、緩刑3年付保護管束，支付公庫20萬元，提供80小時公益勞務。

判決書指出，蘇男透過IG聯繫小美，於2023年10月至12月間多次詢問小美，經過小美同意，蘇男陸續收到小美的不雅照，小美父親得知後直接提告。

法官調查，蘇男雖傳訊給小美「太久沒看了啦」、「我要看！拜託」、「能拍就多拍點」，認為這些詞彙僅是單純請求或徵求，並未達到積極勸誘、介入或以好處利益引誘的「積極介入、加工」程度。

法官指出， 檢方原以刑期較重的「引誘使少年製造性影像罪」起訴，但法院審理後認為，蘇男行為屬於「告知後同意」的範疇 ，判定應依刑度較輕的「製造少年性影像罪」論處，因此依法變更起訴法條。

最終，桃園地院依製造少年性影像罪判1年2月徒刑、緩刑3年付保護管束，支付公庫20萬元，提供80小時公益勞務；另外，同時裁定，沒收被告使用的手機及相關性影像檔案，防止再度流通。

