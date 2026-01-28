男大生苗栗雙載自撞電線杆噴飛！1人摔水溝、1人掛鐵絲網 均傷重不治

苗栗頭屋鄉今日下午發生了一起2死車禍意外，兩名就讀北部大學的學生雙載，疑似要回苗栗家。行經台13線象山路段時，不知為何自撞，其中一人摔落水溝，另一人在懸掛在水溝旁的鐵絲網上，警消將兩人救起送醫，但都回天乏術。

一輛機車雙載，卻不明原因自撞路邊電線杆，兩人雙雙倒地，其中一人掉落水溝內，另一人則懸掛在鐵絲網上，安全帽遺留在路面上，機車則摔落在草叢內。救難人員獲報後立刻前往救援，但兩人都已經沒有意識，其中一人更是當場失去呼吸心跳。

台13線象山路段發生死亡車禍。圖／台視新聞

這起車禍意外是發生在28日下午兩點半左右，地點就在苗栗頭屋鄉台13線象山路段，警方初步調查，當時由21歲的林姓男子騎乘機車，後座還有一名20歲的乘客，兩人送醫後都傷重不治。據了解兩人就讀北部的大學，疑似騎車要回苗栗家，至於詳細的肇事原因警方還要進一步釐清。

苗栗／張興傑 責任編輯／施佳宜

