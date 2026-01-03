男大生跨年夜被撞死里長批「政策殺人」 高雄市府回應了

高雄市前鎮區中華五路與新光路口發生死亡車禍，一名就讀台南某大學的21歲唐姓男大生，去年12月31日晚間6點38分騎乘機車時，與43歲李姓男子駕駛的自用大貨車發生碰撞後倒地，隨即遭車後輪輾過頭部當場身亡，安全帽甚至無法取下。當地里長痛批交通局「政策殺人」，強調早已預警道路重劃後寬度不足，交通局卻堅持不調整，如今釀成憾事。

唐姓大學生跨年夜身亡。（圖／翻攝照片）

據悉，唐男去年12月初剛勇奪國際咖啡挑戰賽大專組冠軍，並在臉書發文感謝父母支持他追夢的勇氣，周遭親友、同學也認定他是咖啡界明日之星。不料，12月31日與朋友相約跨年遭遇死劫，唐男連人帶車捲入43歲李男駕駛的大貨車後輪，警消獲報趕抵現場時，唐男已無生命跡象。李姓駕駛經檢測並無酒精反應。他向警方供稱當時車速緩慢，突然聽到異響，停車查看才發現肇事，詳細肇事責任將由交通大隊分析研判。警訊後依過失致死罪嫌將李男移送檢方偵辦。

根據《ETtoday新聞雲》報導，當地里長鍾明憲痛批，道路上個月重劃線道縮減，他當時反映車流量大、寬度不足，交通局卻說看車禍狀況再檢討。鍾明憲指出，該路段路口設有公車站牌，經常造成車流堵塞，過去5、6年多次會勘都找不到適合將公車站挪移的地方，這次重劃後多設左轉車道並規劃黃網線，道路更加縮減，只要公車一載客就只剩1.5個車道，里民直言「多此一舉」。

鍾明憲強調，重劃標線後他曾找2位議員前後進行會勘，當時向交通局反映車流量大、寬度不足的問題，交通局竟回應「看車禍狀況再檢討」，堅持不調整。他直言：「現在真的發生死亡車禍，誰要負責呢？政策殺人，如果要申請國賠，里長願意出庭作證。」

民進黨市議員黃彥毓在事故發生隔日也邀交通局重返現場會勘。里長表示，雙方對劃機車道虛線引導、縮小左轉車道、公車站往南移有共識；但交通局認為，車道還是會比原來的窄，且槽化線只會縮減一點點，部分項目仍未達成共識。

對此，高雄市交通局回應，該路段改善是依據交通部道路設計標準，以「科學分流、速度管理」進行調整。交通局表示，研究實證顯示過寬車道容易誘發速度提升，反而增加事故風險，標準規定主要道路及次要道路一般車道不得小於3.0公尺，最外側混合車道（汽機車共用）宜控制在3.5至4.5公尺範圍內。

交通局進一步說明，該路段上游採快慢分隔路型，為順接前後並配合實際交通量，維持快車道約3公尺、混合車道4.5公尺，透過適切標線引導穩定車速、減少橫向偏移。增設左轉專用道則為落實各行其道，降低直行與左轉車流交織衝突；中央分隔帶除規範行車秩序外，也提供行人穿越時的安全庇護空間。

針對本次事故，交通局表示，事故因大型車輛視線盲區釀成憾事，將配合警方釐清完整事故原因，並持續針對全市路段進行交通監測與事故分析，以科學證據為基礎，滾動式優化相關設計。

