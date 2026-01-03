男大生跨年夜遭輾斃 家屬怒控「道路設計」殺人喊國賠

高雄市中華路、新光路口在去年12月31日跨年夜，發生騎機車的大學生與大貨車碰撞死亡車禍，引發地方討論該處道路設計有問題。（民眾提供／任義宇高雄傳真）

高雄市中華路、新光路口在去年12月31日跨年夜，發生騎機車的大學生與大貨車碰撞死亡車禍，引發地方討論該處道路設計有問題，雖肇事責任還未明朗，但家屬已揚言要提國賠，民代、地方里長到場會勘發現，該處從6線車道縮減成4線道，漸變長度不足導致車禍頻傳，盼市府能改善。交通局表示，會持續釐清事故原因檢討道路設計。

事故發生在114年12月31日晚間6時許，高雄夢時代周邊道路正值跨年活動車流量大，43歲李男駕駛大貨車沿前鎮區中華五路北往南方向行駛至新光路口時，不明原因與同向騎車行駛的唐姓男大生發生擦撞，唐男連人帶車捲入大貨車後輪遭輾過，唐男當場失去生命跡象送醫不治。

事發後開貨車的李男，向唐母下跪道歉痛哭「我真的不是故意的，我也是2個孩子的爸」，唐母則無法接受事實，車禍所在地的前鎮區振興里長鍾明憲透露，該處車道縮減已造成不只1起死亡車禍，家屬已揚言要研究國賠事宜。詳細車禍肇責尚待警方判定釐清。

鍾明憲表示，這次車禍令人心痛，中華路原來2個快車道及1條慢車道，來到此路口只剩2條快車道；且中華路到此路口已縮小，不應該槽化線因素再縮小，至少要維持原來的車道大小。再者，不應為了1％的左轉車，犧牲99％其他行車人的安全。

高雄市議員郭建盟表示，車禍後立即邀集交通局會勘，經空拍後發現，中華路在過新光路往南進入中華五路後，路幅大幅縮減，原本行駛於快車道的汽車，在行經該路段時被迫向右側切入，進而與慢車道機車的行駛動線產生交織，形成高度危險的衝突點，對用路人安全構成重大風險。

對此郭建盟建議交通局，應盡速檢討車道配置，並將車禍地點的「新光路口」公車站南遷，並評估是否取消現行的車種分流方式，改為提早於新光路與中華五路口進行動線交織，避免將交錯點集中在新光路口洲際酒店後方最為狹窄的路段。

市議員許采蓁則認為，車禍發生後除了釐清肇因外，更要把「高車流、易肇事路口」列為優先改善清單，提醒市府在標線、分流、號誌與行穿線等工程調整上，應以一次到位、整體配置為原則，並於完工前完成模擬與現地試行、加強導引與夜間辨識，避免反覆微調造成民眾誤判。

高雄市交通局回應，本案事故因大型車輛視線盲區釀成憾事，交通局將配合警方釐清完整事故原因，並會視結果檢討道路設計，經現場勘查後，會持續檢討車道寬度，針對民代建議部分，也會研擬將公車站移至他處，並透過增設引導標線、調整號誌等手段，優化整體車流動線。

