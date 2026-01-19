男大生跨年夜遭輾斃！家屬控道路設計害命 交通局：研議改善

高雄市 / 綜合報導

高雄前鎮中華路、新光路口，去年跨年夜，發生機車騎士和大貨車擦撞死亡車禍，當地里長透露早在車禍前一個多月，就和交通局反映「交通設計有問題」，由於車道過了路口，急遽縮減，6線道變成4線道，加上標示不清，還有公車停靠，增加風險，經過兩次會勘陳情，卻不了了之，直到悲劇發生，交通局才開始檢討，悲憤的家屬也考慮提出國賠求償，來看我們的追蹤報導。

去年跨年夜路口車流量大，一名男大生騎車剛過高雄前鎮中華路和新光路口要去跨年，遭大貨車擦撞身亡，事故後，道路設計被質疑有問題，家屬悲痛，考慮提出國賠，前鎮區振興里長鍾明憲說：「招魂的時候，他(親友)很生氣跟里長講說，你們為什麼畫標誌線把車道縮這麼小，我們也是有兩次建議交通局都不採納，所以還是維持這樣才會造成死亡車禍，家屬是說他們要申請國賠。」

上往下俯瞰這個路段，中華路的源頭，有汽機車分流，原先有6個車道，過了新光路後，只剩4個車道，道路急遽縮減，中間漸變長度只有25米上標線劃設不清，還有公車停靠，增加風險，前鎮區振興里長鍾明憲說：「如果遇到像這樣這種有爭議的路段，應該是召開公聽會綜合各方意見後，我們要怎麼做會是最好的，我相信交通政策不是他們在辦公室，想要怎麼做就怎麼做，應該也是要跟里長講跟地方講。」

里長反映，去（2025）年11月2日，也就是車禍前一個多月，交通局在肇事路段，新設左轉專用道，路幅本就不寬，恐增加事故，經過兩次會勘和交通局陳情卻不了了之，接著發生死亡車禍，才檢討設計問題，已經來不及。

不過有路權倡議者建議，貓頭鷹交通書黃筠倧Fuko說：「那要改善最簡單的方式就是直接把，我們車種分留拿掉，讓所有機車汽車，這些所有快車都行駛在同一個位置，打從一開始就混流，就不會有分流之後，又再混流的問題，匯路的距離就會從25米，拉長到大約100米的距離。」

光是去年，這路口就發生10件車禍，而死亡事故後，交通局研議，微調標線順接、號誌適當斷點降低車速，實施快慢道綠燈分流，也把公車站往南遷移，避免悲劇再發生。

