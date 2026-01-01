男大生跨年途中遭輾身亡 肇事駕駛下跪悲喊「彷彿看到自己孩子」

即時中心／綜合報導



高雄市前鎮區昨（31）日晚間發生死亡車禍，21歲唐姓男大生原與友人相約跨年，卻不幸命喪輪下，讓家屬悲痛欲絕。肇事李姓貨車駕駛今日上午來到殯儀館向死者家屬下跪道歉。





這起事故發生在昨晚6時左右，地點位於前鎮區中華五路與新光路口，43歲李姓男子駕駛貨車與同方向騎乘機車的唐姓男大生發生碰撞，唐男當場遭捲入車底，頭部重創身亡。

警方指出，事發時正值下班尖峰時段，車流量大，詳細肇事原因有待進一步調查釐清。李姓駕駛供稱，當下未察覺異狀，直到聽見聲響、車身震動才緊急煞車，仍無法挽回憾事。

快新聞／男大生跨年途中遭輾身亡 肇事駕駛哽咽喊「真的不是故意的」

死者家屬悲痛不已。（圖／民視新聞）





今（1）日上午相驗遺體時，死者母親強忍悲痛到場，雙方碰面後，李男當場下跪致歉，哭喊「真的不是故意的，我也是兩個孩子的爸爸」、「看到死者彷彿看到自己的孩子」。

據了解，唐姓男大生本身喜愛咖啡，常常參加相關的比賽，獲得不少獎項，被稱為「咖啡界的明日之星」，卻突然遭遇橫禍。

