男大生路見清潔隊員毆老夫妻肉身壓制反被告！陳其邁痛斥：非常不應該

圖：男大生簡司宇見到老夫妻遭馬姓職工毆打，立即衝上前制止，獲市長陳其邁表揚。（高市府提供）

高雄市環保局一名馬姓清潔隊員，日前逆向騎車撞倒一對七十歲老夫妻，不僅未道歉，反而情緒失控動手毆打，路過的簡姓男大生見義勇為上前制止，卻反遭馬男提告傷害罪。對此，高雄市長陳其邁譴責該行為「非常非常不應該」，並強調已移送考績會議處。

該起事件發生於上月三十日下午，地點位於楠梓區，當時馬男逆向騎車撞倒老夫妻後，不但未表達歉意，反而對長者施暴，簡姓男大生見狀上前制止，不料馬男前往警局說明後無保請回，還對簡姓男大生提出傷害告訴。

簡姓男大生三日帶著傷勢接受陳其邁表揚，他表示，能獲得肯定感到榮幸，也希望社會在面對突發狀況時，能勇於伸出援手，但也坦言「被告了很擔心」，對現行法律制度感到無奈。其父親則對孩子的義舉深感驕傲，並藉此機會教導孩子，未來若再遇到類似狀況，可採取更周全、妥適的應對方式，以保護自身安全。

針對馬姓清潔隊員的處分，陳其邁指出，環保局在第一時間即啟動內部調查，因其出現攻擊行為，已先行暫停工作，並移送考績會進行議處。

媒體追問，馬男過去曾在網路留言，去年十月就有拿磚頭要試圖傷害的狀況，是否早有檢舉或掌握相關資料？陳其邁回應，這次事件發生在馬男下班時間，「非常非常不應該」，行政懲處已先行處理，至於是否涉及刑事犯罪，將交由檢方儘速釐清，衍生彼此互告的事，交由司法來做釐清。