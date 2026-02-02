男大生車禍恐癱瘓 「1特質」讓3位前女友現身關心！眾人讚爆

記者施春美／彰化報導

彰化醫院神經外科主任趙紹清（中）逗笑施姓男大生(右)。（圖／彰化醫院提供）

人生際遇各有不同，但重要的是如何面對。一名19歲的大學生因想成為警察，去年底在大二時休學返鄉準備報考警察大學，卻因騎機車自摔，造成高頸位脊椎重創，可能下肢癱瘓，人生急轉直下。但他仍樂觀面對，笑臉迎人，匯聚了各界的暖流湧入病房，老師低調捐助醫藥費，甚至連他的3位前女友也不約而同現身關心。

衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清表示，上述的施姓學生在1月5日發生意外被送來急診，診斷出頸椎第5椎體骨折併脊髓壓迫損傷，呼吸衰竭，隨即進行第5椎錐體前路切除減壓併融合手術，成功救回一命，但下肢仍無知覺，還需積極復健。

施姓男大生的前女友（左）到醫院探視男大生（右）。（圖／彰化醫院提供）

趙紹清表示，男大生雖然說話無力，但他還是堆滿笑容地說，休學返家後在一家健身房工作，並自讀準備報考警大；未料出了意外，只能正面以對。躺在病床上的男大生，在物理治療師、職能治療師、語言治療師的協助下，努力地復健。

趙紹清誇該男大生長得像中國影星宋威龍，逗他笑得合不攏嘴。醫護人員也都很喜歡男大生，讚賞他傷勢嚴重，仍保持樂觀與笑容，互動融洽，病房常傳出笑聲。

男大生在校期間便是風雲人物，在北科大機械系擔任班代，在彰化高工就讀更長期投入服務性社團的經歷，形塑了他積極的個性，也累積了他的好人緣，許多高中、大學同學紛紛前來病房探望，甚至連他的3位前女友也都來了，圍繞著滿滿的支撐力量。醫護人員打趣地虧他「分手了還能這麼好。」男大生則笑著回應「大家都還是好朋友。」道盡他的高情商與真誠待人。

該名男大生家中的經濟環境並不好，醫療費及後續龐大的復健安養費成為沉重壓力，但男大生的樂觀觸動了社會最柔軟的神經，三叔公忙著找相關的復健機制，眾親友也各自奔走籌措費用，不只地方上的慈善團體捐款醫療費，連男大生弟弟的高中老師也主動捐款。

施姓同學積極配合復健。（圖／彰化醫院提供）

男大生的媽媽是越南新住民，與丈夫離異後，獨自在台北工作，仍不辭辛勞一再南下探望兒子，母子間的牽掛，也感染到其他外籍移工指名要捐助醫療費。各界的點點善意匯聚成溫暖洪流。

「他總是笑臉迎人，好像是他在安慰我們一樣。」病房護理長陳思婷說道，男大生的警大夢暫時受阻，但人與人相互扶持、彼此照亮的力量，一定能陪伴這位愛笑的年輕人，在漫長的復健路上勇往直前。

