男大生載妹子「超車撞上」新北女慘死重新橋！網揪疑點：原PO也鬼切？

新北市三重區重新橋日前發生一起奪命車禍。一名李姓男大生騎機車載著王姓女子行經橋面時，疑似因前方車輛突然切換至外側車道，李男一時想從內側加速超車，卻未妥善留意前方路況與行車間距，結果直接追撞前方由許姓婦人騎乘的機車，造成兩車翻覆、三人倒地。事故發生後，許婦傷勢嚴重，緊急送醫搶救後仍宣告不治，警方後續將李男依過失致死罪嫌方向偵辦。整起事故過程也被前方另一輛機車的行車紀錄器完整拍下，引發大量討論，有部分網友質疑拍攝者的行車行為「原po沒打方向燈變道 ？」。

這起事故發生在本月12日下午約2時50分。根據監視器與行車紀錄器畫面顯示，李男載著22歲王姓女子沿重新橋往三重方向行駛，前方車輛突然切換至外側車道，李男一時想從內側加速超車，卻未能與前車保持適當安全距離，最終追撞同樣行駛於內側車道的47歲許姓女子機車，強烈撞擊導致兩車失控倒地，三人瞬間摔落路面。





李男一時想從內側加速超車，卻未能與前車保持適當安全距離。（圖／翻攝Youtube《 WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）









據《中時新聞網》報導，警消獲報趕抵現場時，發現許姓婦人的安全帽掉落在一旁，頭部重創且頸椎斷裂，已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。至於李男與王女則僅有多處擦挫傷，意識清楚，經評估後並無生命危險。三重分局指出，事故發生後已立即封鎖現場採證，並對李男實施酒測，結果為零，排除酒駕可能。初步研判，事故疑與李男未注意前方路況、臨時變換車道有關，實際肇事原因與責任歸屬，仍待進一步釐清。警方訊後，已依過失致死罪嫌將李男移送新北地檢署偵辦。





李男一時想從內側加速超車，卻未能與前車保持適當安全距離，追撞同樣行駛於內側車道的47歲許姓女子機車。（圖／翻攝Youtube《 WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）





整起事故過程也被前方另一輛機車的行車紀錄器完整拍下，影片上傳至 YouTube 頻道「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」後，引發大量討論。有網友質疑拍攝者的行車行為，認為「原po沒打方向燈變道 ？」、「左線龜車，原po急切繞過，後車來不及反應」、「原PO也鬼切？沒打燈嗎」。不過，也有不少網友將矛頭指向李男，批評其騎乘速度過快，「肇事主因不是原po，是後車沒有保持安全距離」、「最無辜的是被追撞的騎士」、「明明前方視線清楚，卻仍發生追撞，顯示騎乘判斷有問題」、「原po沒甚麼問題吧，後方車輛速度也快，沒抓好安全距離」，雙方意見分歧，相關討論持續延燒。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

