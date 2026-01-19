男大生載妹子「超車沒過」碰撞！女頭破「慘死重新橋」撞擊瞬間曝

社會中心／綜合報導

新北市三重區重新橋近日發生一起嚴重機車事故，釀成一死悲劇。當時一名20歲李姓男大生騎車載著22歲王姓女子，行經橋上往三重方向途中，疑似因反應不及，與前方47歲許姓女子所騎機車發生碰撞，三人當場倒地受傷。警消獲報趕往處理時，發現許女傷勢極為嚴重，送醫後仍不幸身亡。





李男原行駛於機車專用道右側，隨後變換車道，卻在短時間內未能保持安全距離。（圖／翻攝Youtube《 WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）

根據《三立新聞網》報導，事故發生在本月12日下午約2時50分。從監視器及行車紀錄器畫面可見，李男當時行駛於機車專用道右側，之後變換車道時未能及時拉開與前車的距離，最終追撞前方47歲許姓女子所騎乘的機車，導致兩車當場失控倒地，三人也隨之摔落路面。

李男最終直接撞上前方機車，兩車瞬間失控翻倒，三人摔落路面。。（圖／翻攝Youtube《 WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》）





警方與救護人員到場後，發現李男與王女僅有多處擦挫傷，而許女則因頭部重擊並合併頸椎骨折，已無法自行回應，緊急送醫搶救仍宣告不治。警方初步查證，事故雙方均無酒駕，駕照資格正常，詳細肇責仍待進一步釐清。後續將由檢方進行相驗，李男則依涉嫌過失致死罪，移送新北地檢署偵辦。





















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

