男大生載班花夜衝陽明山 胸悶臉色發白如A4紙竟是「太嗨」心肌梗塞

一名18歲男大生無三高病史，某日夜遊陽明山載到班花卻突然胸悶臉色發白，送急診檢查發現竟是太過興奮而造成心肌梗塞。（示意圖：shutterstock／達志）

一名剛考上大學的18歲男大生，某日與同學聚餐並夜衝樣明山，還幸運載到心儀的班花，未料下山途中突然胸悶，抵達目的地時臉色慘白，讓在場同學全嚇傻，送醫後竟是急性心肌梗塞，險些猝死，離奇案例也讓醫師直呼罕見。

心臟內科醫師蔡松恩在節目《醫師好辣》分享這起罕見案例，事發當天，男大生與同學到KTV唱歌，吃完消夜後直衝陽明山，載人抽籤的時候，又幸運抽到心儀已久的班花，眾人玩到凌晨將近4點才下山。未料男大生下山途中突然胸口緊縮，但又覺得中途求救面子會漏氣，硬是撐到了早餐店，當下臉色慘白如A4紙，嚇得同學趕緊把人送急診。

蔡松恩表示，做心電圖發現是急性心肌梗塞，冠狀動脈完全堵住，但患者年僅18歲，也沒有三高病史，覺得相當不可思議，於是近一步詢問生活史，才知道男大生在考上大學前，家庭教育相當嚴格，不僅餐飲被嚴格限制，必須在晚上11點準時上床睡覺，因此推測是作息劇烈改變，加上當天熬夜、喝酒外，還因為載到班花太過興奮，導致交感神經過度活化，引發血管痙攣。

蔡松恩解釋，如同腿部肌肉會抽筋，心血管也會發生類似的痙攣，此案例因輸送血液的冠狀動脈收縮，幸虧年輕人血管彈性較好，醫療團隊施打大劑量硝化甘油後，瞬間放鬆血管，男大生迅速恢復血色。蔡松恩直言，若再晚點送醫，恐引起致命性心律不整，進而猝死，幸好同學當機立斷將人送醫，當事人才撿回一命。

