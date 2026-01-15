男大生載班花夜衝「胸悶、臉慘白」 竟是太嗨心肌梗塞

一名剛上大學的18歲男大生，載著班花與同學夜衝陽明山看夜景，一群人熱血上山，怎料途中該名男大生因太過亢奮又熬夜，下山後感到胸悶不適，被同學發現臉色慘白，緊急送醫後發現是急性心肌梗塞。

男大生和同學夜衝後感到胸悶不適，送醫發現是急性心肌梗塞。（示意圖／取自pexels）

心臟內科醫師蔡松恩在《醫師好辣》節目中透露，該名男大生以前在家裡生活規律，在父母管控下，固定時間吃飯，每天11點就寢。然而，一上了大學後，終於能享受自由的空氣，某天晚上他和一群室友決定夜衝陽明山，還約了班花一起，一群人玩到凌晨3、4點才下山。

蔡松恩表示，下山後這名男大生突然感到胸悶不適，出現悶痛、緊縮的症狀，但又不想破壞出遊興致，一路強忍不適抵達早餐店，被同學發現不對勁，臉色慘白如一張A4紙，緊急將他送醫治療。

蔡松恩指出，男大生送到急診室後，醫護人員一做心電圖發現「急性心肌梗塞」。蔡松恩當下心想，他才18歲也沒三高病史，怎麼突然血管塞住，後來推測因為平時生活規律，突然熬夜又和同學唱歌、夜衝，導致交感神經過度興奮之後血管痙攣，就是血管突然抽筋。

蔡松恩表示，所幸由於他還年輕，血管彈性較好，經醫療團隊施打大劑量的硝化甘油後，血管瞬間放鬆，男大生也恢復臉色紅潤。醫師提醒，這類血管痙攣，會引起致命性的心律不整，若未及時送醫，就有猝死風險。

