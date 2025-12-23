男大生轉傳「張文我兄弟」涉恐嚇喊想提醒 親友幫喊冤

檢調在20日逮捕一名用新帳號大量轉發恐攻PO文的陳姓男大生。（圖／東森新聞）





27歲凶嫌張文19日台北車站和中山站隨機攻擊釀成4死11傷，隨後網路上有人點名下一個攻擊地點是高雄車站，20多歲的陳姓男大生轉傳貼文遭檢調逮捕，他解釋是要提醒大家留意，結果仍被以恐嚇公眾罪送辦，5萬交保，親友都替他感到相當冤枉。

北捷連續攻擊案發後，社群網站上竟出現一篇恐嚇貼文，貼文中提到「北捷事件，主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點，高雄車站，敬請期待」。

檢警調追查6個IP位址，原PO文者的IP在越南，另外兩個則是來自新加坡，其中一人就是陳姓男大生，他辦新帳號轉發恐攻PO文，結果20日穿著運動褲、球鞋被調查局幹員逮捕，他對此表示是轉發想提醒別人，只是忘了標記。檢查官認為，男大生涉犯刑法恐嚇公眾罪，經複訊後認為沒羈押必要，以5萬元交保。

根據《自由時報》報導，陳姓男大生專攻電機、資訊工程，雖然並不是PO文者，不過他曾經搜尋恐嚇文原PO者的帳號，想要破解密碼，找出背後藏鏡人，但是失敗還留下紀錄，反而成為檢調證據之一，加上轉發時又沒有說清楚用意，才釀成這番局面，親友都替他叫屈，也擔心對男大生前途造成影響。

法務部：強化偵辦嚴防模仿

對於各地頻傳模仿攻擊，法務部表示，檢警調及相關單位將強化偵辦，嚴防模仿攻擊擴散，確保社會安全。在防堵網路模仿與恐嚇言行方面，也會即時介入調查。呼籲民眾勿知法犯法。

