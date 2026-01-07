男大生追女同學跟蹤、性騷「軟硬兼施」得不到還放話：性侵妳，等妳來告

記者陳弘逸／台南報導

男大生追求女同學跟蹤女方回家，還性騷擾；事後還不斷追求與恐嚇訊息及撥打電話，挨告遭判刑。（示意圖／PIXABAY）

台南何姓男大生為了追求女同學小花（化名）除跟蹤女方回家，甚至一路尾隨到女方家中地下室，還趁機搭肩，還對方嚇到導致近距離碰觸上半身正面胸部、腹部互相碰觸；事後還不斷追求與恐嚇訊息及撥打電話，讓她心生畏懼，報警提告；何男都坦承犯行，被依法判5個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，何男為追求大學女同學小花（化名）竟在2024年9月23日傍晚，從學校跟蹤女方返家，被對方發現後，刻意迴避，男方竟乘機搭肩，讓她嚇到導致上半身胸部、腹部兩人正面碰觸，甚至還曾跟蹤到女方家中的地下室。

廣告 廣告

一個月後，何男又傳訊息給小花，「對不起了我要放狠話」、「我給你1分鐘回應，如果你不回，我要放狠話，跟你爸說我性侵你，等你來告」、「我在你家樓下，跟我出來講，給你兩個選擇，第一個出來說，第二個回訊息，如果不會回或不出來，我就你跟我都沒臉見人」。

此舉讓小花心生畏懼嚇到報警提告，雖然何男在偵審期間，都坦承犯行，但仍不斷跟蹤騷擾及恐嚇女方，行徑依舊誇張。

對此，法官認為，何男追求過程中，本應謹守分際，充分尊重小花意願，卻不斷跟蹤、傳送追求與恐嚇訊息及撥打電話，造成她身心嚴重傷害；因此，法院審理後，將他依性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判2個月有期徒刑，又犯恐嚇危害安全罪，處4個月有期徒刑，應執行5個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

空軍已想盡辦法把人帶回來…辛柏毅隊長哽咽悲吐：唯一的就是陪伴家屬

12秒關鍵錄音曝！辛柏毅喊「高度一直掉」驟降2300呎…從雷達光點消失

中國26歲女網紅斷雙腿、狼狽流落柬埔寨街頭！身染2毒…被趕出門原因曝

美智庫分析「中共武力犯台」代價！模擬2情境揭台海未來…結局出乎預料

