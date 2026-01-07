男大生追求不成竟恐嚇「跟你爸說我性侵妳」 下場曝光

一名男大生為追求心儀女子，竟做出跟蹤、性騷擾，甚至透過LINE傳訊恐嚇。（示意圖／翻攝自Pexels）





追求不成變跟蹤、恐嚇！一名男大生阿明（化名）為追求心儀女子小花（化名），竟然跟蹤對方從學校一路至住家大樓地下室，並性騷擾她，還透過LINE傳送恐嚇訊息，如「跟你爸說我性侵你，等你來告」，令小花身心受到嚴重恐懼。該名男大生的法律後果曝光。

根據判決書，阿明與小花為大學同學，阿明因對小花有意思而展開追求，但他的行為已經嚴重影響小花身心健康。2024年9月，阿明從學校一路跟蹤小花至住家大樓地下室，當小花發現阿明突然出現而想立即離開時，阿明竟趁機性騷擾她，用手搭上她肩膀並緊靠上半身，使小花上半身及胸腹部和他有正面接觸。

男大生追求不成竟恐嚇

同年10月，阿明明知小花無意和他聯絡，仍持續透過LINE傳送追求訊息，並多次撥打電話恐嚇小花，內容包括：「對不起了我要放狠話」、「我在你家樓下，跟我出來講，給你兩個選擇，第一個出來說，第二個回訊息，如果不會回或不出來，我就你跟我都沒臉見人」及「我給你1分鐘回應，如果你不回，我要放狠話，跟你爸說我性侵你，等你來告」，使小花身心受到恐懼，影響日常生活與社交活動。

台南地方法院審理後認為，阿明在檢察官聲請簡易判決處刑後，仍持續跟蹤、騷擾與恐嚇小花，且犯後態度不佳。法院綜合小花於庭上陳述意見及阿明坦承犯行等情，判決阿明犯性騷擾防治法第二十五條第一項性騷擾罪，處有期徒刑2個月；另犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑4個月，合併執行有期徒刑5個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案仍可依法上訴。

