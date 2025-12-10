男大生遭酒駕撞死一審判10年 家屬不滿籲修法加重

（中央社記者蘇木春台中10日電）陳姓男大生今年3月遭吳姓男子酒駕撞死，台中地院國民法官法庭今天判處吳男合併應執行10年徒刑。陳父得知判決後表示，非常不滿意結果，台灣未來要走的路還很長，要從立法修法努力。

曾擔任主播的陳男父親今天接受媒體電話聯訪時表示，只判10年，他非常不滿意這樣的結果，一條人命，而且是這麼惡性重大的肇事行為，肇事者卻只被判10年徒刑，但他的兒子實現夢想、回饋社會的機會都沒有。

陳父說，無奈台灣法律對酒駕肇事致死的刑責實在是太輕，在日本最重可判20年、美國無期徒刑甚至是死刑。今天的判決，不但家屬無法接受，也引發社會大眾關注，台灣未來要走的路還很長，要從立法修法努力。

陳父提到，檢察官再怎麼努力，法院也只能判10年，沒有公平正義可言，希望他兒子的離開，能帶給社會警惕，未來酒駕能有更重的刑責，使大眾能戒慎恐懼，不再有酒駕的行為。

媒體詢問是否提起民事求償，陳父說，他不會與吳男和解，不希望對方有減刑的機會，但會向借車給吳男的車主提起民事訴訟。

23歲吳姓男子今年3月無照酒駕行經台中市西屯區，撞死騎機車擔任外送員的22歲陳姓大學生；吳男肇事後逃逸，清晨5時許才投案，酒測值高達每公升0.37毫克，檢察官依酒駕致死與肇事逃逸罪嫌起訴。

全案經台中地院國民法官法庭審理後，今天上午宣判，吳男酒駕致人於死部分判9年、肇事逃逸部分5年，全案合併應執行10年，可上訴。（編輯：謝雅竹）1141210