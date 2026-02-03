男大生阻危害擴大、國中生暖伴身障者過馬路 市長公開表揚善行義舉

▲男大生簡司宇(著條紋襯衫者)日前見義勇為，在路上協助壓制毆打一對夫妻的馬姓男子，進一步阻止危害擴大，接受陳其邁市長頒獎表揚。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府今(3)日在淨零學院召開市政會議，會中市長陳其邁公開表揚近日2件善行義舉事蹟。其中，男大生簡司宇日前見義勇為，在路上協助壓制正對長者施暴的馬姓男子，進一步阻止危害擴大；此外，就讀鳳山國中的學生江詠恩，放學返家途中主動護送身障長者安全通過行人穿越道，展現高度同理心、公民責任與品格素養。陳其邁肯定並感謝2位同學雖面臨危險仍挺身而出，發揮社會良善精神，特別利用市政會議的機會予以公開表揚，期盼兩位同學的義舉，能夠受到社會更多肯定。

簡司宇同學表示，很榮幸能接受表揚，也希望大家在面對突發狀況時能見義勇為，同時務必注意自身安全。他也提醒民眾遇到類似情況應優先保護自己並即時報警。簡同學的父親對孩子的義舉感到驕傲，陪同接受表揚時表示，這是良善市民應有的行為與責任，也藉機教導孩子未來若再遇到類似事件，可以用更周全、妥適的方式應對。

▲鳳山國中學生江詠恩(著條紋制服者)，放學返家途中主動護送身障長者安全過馬路，展現高度同理心，同樣接受陳其邁市長頒獎表揚。

鳳山國中學生江詠恩回憶事發當下表示，自己騎腳踏車回家途中，看見行人穿越道上的身障長者，擔心長者過馬路的安全，便牽著腳踏車陪伴在長者身旁協助通行。江同學的母親表示，第一時間接到導師傳來的訊息時十分感動。她說，孩子本來就有溫暖體貼的善良個性，加上這些年曾受許多善心人士幫助，因此也學習到無條件幫助他人的精神。

市政會議中，工務局於會中簡報「本市營建剩餘土石方（營建餘土）因應策略專案報告」。陳其邁表示，因應營建餘土去化問題，市府已積極提出具體對策與執行方案，請工務局加強向相關業者溝通說明；並持續落實本市營建餘土管理措施，包括推動高雄港區整地收受土石方實施計畫、簡化營建餘土運送流程，以及全面運用電子聯單與GPS追蹤等機制，確保營建餘土去化有序、流向可管，維護環境永續發展。

本日市府亦邀請金屬工業研究發展中心針對美國《貿易擴張法》第232條關稅措施（232關稅）對扣件產業的影響進行專題演講。金屬中心指出，整體評估232關稅對台灣扣件產業的影響屬於「結構性成本壓力」，而非全面性市場流失；在美國當地產能有限、台灣業者仍掌握主要通路，且中高階應用重視品質與供應穩定的情況下，台灣扣件產業短期內仍具競爭基礎。目前政府提出的相關政策工具，主要聚焦協助扣件產業加速轉型、分散風險與升級產業結構。（圖／記者王雯玲翻攝）