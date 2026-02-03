男大生阻危害擴大、國中生暖伴身障者過馬路 陳其邁公開表揚善行義舉

圖說：陳其邁肯定並感謝2位同學雖面臨危險仍挺身而出，發揮社會良善精神。（圖片來源：高雄市政府提供）

高雄市政府3日在淨零學院召開市政會議，會中市長陳其邁公開表揚近日2件善行義舉事蹟。其中，男大生簡司宇日前見義勇為，在路上協助壓制正對長者施暴的馬姓男子，進一步阻止危害擴大；此外，就讀鳳山國中的學生江詠恩，放學返家途中主動護送身障長者安全通過行人穿越道，展現高度同理心、公民責任與品格素養。陳其邁肯定並感謝2位同學雖面臨危險仍挺身而出，發揮社會良善精神，特別利用市政會議的機會予以公開表揚，期盼兩位同學的義舉，能夠受到社會更多肯定。

簡司宇同學表示，很榮幸能接受表揚，也希望大家在面對突發狀況時能見義勇為，同時務必注意自身安全。他也提醒民眾遇到類似情況應優先保護自己並即時報警。簡同學的父親對孩子的義舉感到驕傲，陪同接受表揚時表示，這是良善市民應有的行為與責任，也藉機教導孩子未來若再遇到類似事件，可以用更周全、妥適的方式應對。

圖說：陳其邁肯定並感謝2位同學雖面臨危險仍挺身而出，發揮社會良善精神。（圖片來源：高雄市政府提供） 鳳山國中學生江詠恩回憶事發當下表示，自己騎腳踏車回家途中，看見行人穿越道上的身障長者，擔心長者過馬路的安全，便牽著腳踏車陪伴在長者身旁協助通行。江同學的母親表示，第一時間接到導師傳來的訊息時十分感動。她說，孩子本來就有溫暖體貼的善良個性，加上這些年曾受許多善心人士幫助，因此也學習到無條件幫助他人的精神。

