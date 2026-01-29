男大生雙載撞電桿！一人掛鐵絲網慘死 詭異畫面曝光

苗栗縣頭屋鄉台13線象山路段發生一起驚悚死亡車禍。根據監視器畫面顯示，一輛雙載機車在筆直的道路上行駛，原本狀況正常，卻突然越騎越偏，隨後疑似撞上路邊電線桿，現場瞬間揚起大量煙塵，人車噴飛。

21歲林姓男大生騎車搭載20歲李姓友人，兩人撞擊後分別噴往不同方向。林姓騎士直接墜落路旁水溝，四肢嚴重骨折陷入昏迷。李姓乘客則被巨大撞擊力道拋飛，竟掛在距離道路1.5公尺外的中油公司探採事業部鑽探工程處鳴鳳口區辦公室圍牆鐵絲網上。

消防隊員獲報後派遣4車9人前往救援。抵達現場時，發現李姓男子懸掛在帶有銳刺的鐵絲網上，衣物和肢體都遭勾住，血肉模糊鮮血直滴，已無生命跡象。由於鐵絲網架設於圍牆上方，中間還隔著水溝與草叢，救援相當困難。消防隊員架設梯子嘗試接近，最後從辦公室頂樓才順利將傷者抬下。

頭屋消防分隊小隊長柳宏興表示，兩名傷者一名摔落水溝意識昏迷，一名懸掛工廠鐵絲網圍籬已失去生命徵象。兩人經緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重雙雙宣告不治。

經警方初步調查，兩名死者均為苗栗市人，分別就讀北部不同大學。兩人趁寒假返回老家，當日相約騎車外出，疑似正要返家途中發生意外。事故現場遺留安全帽及鞋子，機車則卡在中間草叢中。

警方表示，目前尚不清楚機車為何突然偏離車道，是否與精神不濟有關仍待釐清。案件將報請檢察官相驗，以確認確切肇事原因。

