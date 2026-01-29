男大生雙載返苗栗老家自撞 1人摔溝1人掛鐵絲網雙亡

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗縣頭屋鄉象山路，昨(28)日下午2點多，一輛雙載的機車，突然自撞電桿，墜落駁坎，騎士和乘客雙雙被拋出，被發現時，一人在水溝，一人掛在鐵絲網上，送醫後，2人都傷重不治。據了解2人都是苗栗人，都在北部唸大學，疑似放寒假2人約好一起回家，沒想到發生憾事。

目擊民眾說：「這台機車，從這邊莫名其妙掉下去。」雙載機車好端端的騎到一半，卻突然間消失在畫面裡頭，隨後還竄出一陣白煙。目擊民眾說：「家人載我從這邊過來的時候，就看到有兩個人，一台車在那邊停著，然後叫我來這邊看。」

沒想到往底下一看，竟然發現一輛翻覆的機車及兩名男子，警消獲報也立即趕抵現場，開始救援工作，事發在28號下午2點多，苗栗縣頭屋鄉象山路上，21歲的林姓男子，疑似載著20歲的李姓男子準備返家，沒想到騎車騎到一半突然衝出道路範圍，兩人當場被拋飛。

苗栗分局副分局長徐文明說：「初步調查由林男駕駛的普通重機車，沿台13線北往南直行，不明原因自撞路邊電桿，造成駕駛及乘客李男傷重送醫急救。」

頭屋消防分隊小隊長柳宏興說：「我們到達現場的時候兩名傷患意識都模糊，那另外一名已經，呈現OHCA(到院前心肺功能停止)狀態，那第一名發現的時候是在水溝，那第二名的時候是懸掛在鐵絲網上面。」

車吊起來，撞擊力道之大，導致機車車殼幾乎全毀，還可以直接看到內部結構，救護人員抵達後，雖然立即將兩人送醫急救，但仍回天乏術，送到醫院，據了解2名男子都是苗栗人，而且都在北部就讀大學，疑似是寒假期間相約一同返家，在途中發生事故，但騎車騎到一半為何會突然偏離車道，摔落駁坎之中，還有待警方進一步調查釐清。

