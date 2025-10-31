男大生騎改裝車拒檢狂飆 警怒開43張罰單！PO網討拍反遭酸爆

鄭姓男大生騎改裝機車拒檢狂飆，警一口氣開出43張罰單。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄一名18歲男大生騎乘爆改機車趴趴走，半路遇員警盤查竟拒檢狂飆，沿路多次違規，最終仍遭警方逮捕，一口氣開出43張罰單，面臨至少8萬4千元罰鍰，事後男大生還上網PO文討拍，遭到網友一致撻伐緊急刪文。

就讀嘉南藥理大學的18歲鄭姓男大生，日前騎改裝機車南下屏東東港，途經高雄大寮區光明路，由於排氣管噪音過大遭員警攔查，鄭姓男大生卻拒檢狂飆，沿途闖紅燈、逆向、未打方向燈、未依標線行駛、危險駕駛各種違規。

警方緊追11分鐘後將鄭姓男大生攔下，針對其拒檢攔停、危險駕駛、改裝車體及闖紅燈等各項交通違規依法舉發，同時被扣押的機車改裝過度，不僅排氣管經過改裝，連基本的安全設備後照鏡也被拆除，總罰款金額高達80,400元。

鄭姓男大生事後還在社群平台發文，去個東港接著就去警局，被開43張罰單，車也被扣了，希望學長載我，哭哭」，希望尋求同情。大量網友紛紛諷刺「活該」、「看你這樣還是別上路」、「第一次看到東港生魚片那麼貴」、「真丟臉，校友路過」。

