男大生高雄跨年車禍收魂！媽2026淚迎兒破碎屍 咖啡新星唯一貼文惹哭網

記者簡榮良、林昱孜／高雄報導

唐姓男大生與貨車發生擦撞後摔進車底，慘遭輾斃，。（圖／翻攝畫面）

正要綻放的人生頓時停格！高雄跨年夜發生一起死亡車禍，一名唐姓男大生與好友相約跨年，豈料卻在晚間6時許，騎車與一輛貨車發生擦撞，人車倒地遭輾、頭部變形，第一時間無法移除安全帽。母親認屍崩潰哭斷腸，2026首日迎接她的，竟是兒子冰冷遺體，照片中那個對咖啡充滿熱情的認真模樣，看一次，心碎一次。

唐姓男大生（右）唯一貼文訴說著對咖啡的執著與喜愛，對於奪下冠軍相當興奮。（圖／翻攝唐男IG）

開心迎接跨年的路上，突然先碰上劫難，唐姓男大生騎著機車行經中華五路，疑似因道路縮減，越騎越靠近快車道，下一秒與貨車發生擦撞倒地，人摔進貨車車底慘遭輾過，唐姓男大生從此再也沒醒來過。

廣告 廣告

唐姓男大生熱愛咖啡，眼神專注模樣感染旁人，父母支持他勇敢追夢，如今這畫面只能留在回憶中。（圖／翻攝學校粉專）

21歲唐姓男大生就讀台南某大學，平時熱愛咖啡努力追夢，還曾經榮獲手沖挑戰賽冠軍，社群唯一貼文，正是一路走來的心路歷程。唐男在照片中對於咖啡的專注眼神，感染了身旁所有人，父母親一路支持追夢，而唐男也成了他們的驕傲，沒想到有著大好未來的他，竟然在跨年夜成了輪下亡魂。

21歲男大生與友相約跨年卻碰上死劫。（圖／翻攝畫面）

唐男母親今（1）日心碎現身殯儀館，元旦第一天就痛徹心扉眼淚掉不停，甚至無法面對兒子遇劫後的破碎遺體，交由朋友代為認屍。貨車駕駛李男下跪道歉祈求原諒，但對於唐母來說，再多的道歉都喚不回兒子的性命。

貨車駕駛撞死男大生後，在殯儀館向唐母下跪道歉。（圖／記者簡榮良攝影）

更多三立新聞網報導

台灣黑熊首次入侵阿里山工寮 翻冰箱「暴力開罐頭全嗑完」鐵證曝光

胸開雙洞女神舞台上「大跳」超震畫面流出 網狂盯亂入伯手勢：想幹嘛？

不忍了！「散彈槍破胸」女鄰居只因她太吵 魯莽嘉義翁下場曝光

9年黃昏姊弟戀悲劇收場！女「鹽酸燙皮」喊救命送醫 住進加護病房

