男大生「下體長凸狀物」嚇傻！醫一看笑了：大自然的禮物

生活中心／張尚辰報導

維持私密處的衛生與健康相當重要。近日，泌尿科醫師蘇信豪分享一則門診案例，一名20歲男大生因發現龜頭冠狀溝附近長出一排「凸狀物」，擔心罹患性病而相當緊張，於是就醫檢查。經醫師詳細檢查後確認，該症狀為「陰莖珍珠丘疹」，對人體無害，蘇信豪也笑稱這是「大自然的禮物」。

蘇信豪近日在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師－鳳山李嘉文泌尿科診所」發文指出，這名男大生當天神情緊張、臉色慘白地衝進診間，表示自己在龜頭冠狀溝附近發現一排「凸凸的東西」，深怕是感染菜花，不僅連續多日睡不好，也不敢與女友親密接觸。

廣告 廣告

經過一系列詳細檢查後，蘇信豪安撫對方表示，「放心，這不是菜花，而是大自然的禮物，叫做『陰莖珍珠丘疹』。」他解釋，陰莖珍珠丘疹是一種相當常見的良性皮膚組織變化，並非性病，也不具有傳染性，通常出現在龜頭冠狀溝邊緣，外觀像一顆顆圓潤的小珍珠，整齊排列成一圈或兩圈，因此也被戲稱為「珍珠項鍊」。

蘇信豪列出珍珠丘疹與菜花的差異性。（圖／翻攝自蘇信豪臉書）

為幫助民眾分辨，蘇信豪也整理出陰莖珍珠丘疹與尖銳濕疣（俗稱菜花）的差異：

【珍珠丘疹】：良性

外觀：表面光滑，圓潤，大小一致。

排列：像軍隊一樣「規則排列」，成一行或數行。

變化：通常長期存在，不會變大，也不會痛或癢。

原因：生理變異，與性行為無關。

【尖銳濕疣（俗稱菜花或性病）】

​外觀：表面粗糙，像花椰菜或珊瑚狀，凹凸不平。

​排列：「雜亂無章」，可能單獨一顆或融合成一大片。

​變化：會越長越多、越長越大，摩擦時容易流血。

​原因：人類乳突病毒（HPV）感染，主要透過性接觸傳染。

最後，蘇信豪提醒，陰莖珍珠丘疹不需要治療，屬於無害的生理現象，除非外觀影響自信，才可考慮醫美雷射處理；切勿自行摳抓、擠壓或亂擦藥物，以免引發細菌感染。

他也呼籲，若發現私密處出現不明凸起，內心感到不安，應儘速就醫檢查，切勿自行判斷，有些菜花在初期並不明顯，為了健康起見，及早檢查仍是最安全的做法。

更多三立新聞網報導

20歲女得甲亢！外科醫曝「5症狀」快就醫：恐釀心肌病變

17年內罹2癌！醫曝「3惡習」最致命：罹癌率飆195倍

7旬婦半年瘦10公斤！超音波一照竟罹「癌王」 醫曝3大症狀別輕忽

吃完薑母鴨脖子卡卡！「3大進補地雷」：小心膽固醇爆表

