男大生「狂私訊少女」討裸照 慘被她爸抓包GG了！

不少人每天使用社群與網友聯繫，想進一步了解彼此，但對方若提出不合理要求，應保持警覺並果斷拒絕。台北市1名男大生阿明（化名）在網路上與小芸（化名）結識，明知小芸未滿14歲，竟起了色心。阿明透過IG私訊小芸，多次討要私密照，事成後被小芸爸爸發現。小芸家屬憤而提告，阿明涉製造少年性影像罪，遭判1年2月徒刑，緩刑3年附保護管束，支付公庫20萬元，並執行80小時公益勞務。





男大生「狂私訊少女」討裸照喊：太久沒看！竟被她爸抓包超慘下場曝光

男大生透過IG私訊未滿14歲的女網友，多次討要私密照，事成後被對方爸爸發現。（示意圖與本事件無關／翻攝畫面）

判決書指出，男大生阿明與未滿14歲的小芸為網友關係，阿明為滿足私慾，2023年10月至12月間多次用IG私訊小芸「太久沒看了啦」、「我要看！拜託」、「能拍就多拍點」等語，不斷向小芸討要私密照。經小芸同意後，阿明如願收到私密部位影像，沒想到事跡敗露，被小芸父親發現。

男大生因觸犯製造少年性影像罪，被判1年2個月有期徒刑，緩刑3年並施行保護管束，還須繳納公庫20萬元、完成80小時公益勞務。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

事後小芸家長對阿明提出告訴，檢方以刑責較重的「引誘使少年製造性影像罪」起訴。不過法官審理時，考量到阿明傳送訊息內容僅是請求，並未構成積極勸誘、介入或以利益引誘。因此，桃園地方法院依製造少年性影像罪，判處阿明1年2個月有期徒刑，緩刑3年並施行保護管束，裁定沒收被告手機及相關影像，還須繳納公庫20萬元，並完成80小時公益勞務。





《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

