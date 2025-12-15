男大生「越級駕駛」黃牌重機！自撞彎道墜一層樓高亡 勤益科大悲痛發聲

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

台中市北屯區今（15）日上午發生死亡車禍，一名就讀勤益科技大學的20歲劉姓男大生，騎乘黃牌大型重機行經廍子路一處彎道時，不慎自撞路口護欄，人從約一層樓高的橋上墜落，最終傷重不治；經轄區警局調查，事故重機為劉男所有，但其僅有普通機車駕照，並無黃牌重機駕照，屬於越級騎車。對此，勤益科大也沉痛發聲，承諾將請系辦公室與導師、系輔教官持續關懷拹處事宜。

劉姓男大生越級騎乘重機自撞護欄，不幸傷重身亡，其就讀的勤益科大悲慟發生。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發於今日10時46分許，當時劉姓男大生騎乘黃牌大型重機行駛於中台科大附近，不料途經廍子路與仁友巷口的一處彎道時，疑似操作不慎，衝撞路口護欄，劉男隨即摔落約1層樓高橋下，強大的撞擊力道讓機車嚴重毀損，救護人員到場時，劉男已失去生命跡象，雖緊急送往慈濟醫院救治，但仍傷重不治。

另外，經警方初步調查，該部重機為劉男持有，但他僅有普通機車駕照，未有合格大型重機駕照，為越級駕駛，全案已報請台中地檢署相驗死因，詳細肇事原因及待進一步釐清。

對此，劉男就讀的勤益科大在得知消息後，第一時間聯繫劉男家長致哀，並請該生所屬系辦協助慰問、關懷家屬。校方強調，後續將協助申請學生平安保險理賠、學產基金及相關急難慰助事宜等，同時請相關單位持續關懷，評估是否對劉男所屬班級，實施生命教育或團體輔導，以協助同學調適情緒。

