男大生GG「一排凸起物」嚇壞 醫秒懂：大自然的禮物

泌尿科醫師蘇信豪表示，近日一名男大生洗澡時發現龜頭冠狀溝長出一排小凸起物，上網查詢後誤以為感染了菜花，但蘇信豪說，這些凸起物其實是常見的良性生理現象「陰莖珍珠丘疹」，並非性病，他笑稱「這是大自然的禮物」，提醒菜花表面粗糙、凹凸不平，排列雜亂，可能單顆或融合成大片，且會隨時間增大，摩擦時容易流血。

蘇信豪近日於臉書發文指出，20歲的男大生洗澡時發現龜頭冠狀溝長了一排小凸起，相當緊張，上網查詢後擔心這些凸起可能是菜花，擔憂罹患性病，甚至好幾天睡不著，也不敢與女友親密接觸。

蘇信豪檢查後安慰男大生，指這些凸起並非性病，而是自然的生理現象，「放心啦！這不是菜花，這是大自然的禮物」，稱作陰莖珍珠丘疹，是良性皮膚突起，通常出現在龜頭冠狀溝邊緣，外觀光滑圓潤、大小一致，排列整齊成一圈或兩圈，因此又有「珍珠項鍊」的別稱，強調陰莖珍珠丘疹不會傳染，也不會增大，也不會引起疼痛或搔癢。

蘇信豪教分辨陰莖珍珠丘疹與菜花的方法，珍珠丘疹表面光滑且排列規；菜花則由HPV感染引起，表面粗糙、凹凸不平，排列雜亂，可能單顆或融合成大片，且會隨時間增大、摩擦時容易流血。

蘇信豪提醒，陰莖珍珠丘疹本身無害，不需要治療，除非影響自信，可考慮醫美雷射處理，強調切勿自行擠壓或亂擦藥物，以免造成細菌感染，如對突起物有疑慮，應及早就醫，讓專業醫師確認。

