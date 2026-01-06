男大鬧北車咆哮「要去中山站」！北檢偵結起訴求處重刑

陳姓男子去年底大鬧台北車站，今日偵結起訴。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 去年12月北捷爆發隨機砍人案，隨後28歲陳姓男子在去年底大鬧台北車站，大喊「列車出軌」要旅客改搭其他交通工具，隨後又在售票閘門咆哮「我會傷人！我現在要去中山站」，台北地檢署今日偵結，依恐嚇公眾等罪，將陳男起訴，並求處重刑。

民眾因張文在北捷犯下隨機砍人案而人心惶惶，同月底陳姓男子又大鬧台北車站，先是在地下3樓公用廁所內，無故按下旅客求助鈴，隨後又對旅客大喊「因鳳鳴-桃園間區間車列車出軌，目前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」等語，散布不實訊息，企圖製造恐慌。

廣告 廣告

陳姓男子更跑到台鐵台北車站售票閘門後，按壓排煙緊急按鈕，並大聲咆哮「我會傷人！請大家不要靠近我！我現在要去中山站」等語，隨後遭趕到現場的員警逮捕送辦，檢察官認有反覆實施之餘，聲請羈押，台北地方法院諭知限制住居並責付家屬。

台北地檢署今日偵結，陳男有多次妨害秩序等前科，卻仍無法自我克制，利用隨機殺人案件對民眾、站務人員以加害身命、身體之事恐嚇，造成民眾心生畏懼，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，將陳男提起公訴，並建請法院從重量刑。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄三民區深夜1100戶停電！台電搶修整夜已復電8成

澎湖漁船印尼漁工腳趾斷裂 海巡巡防艇風浪馳援送醫