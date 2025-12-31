社會中心／綜合報導

台北車站昨天（30）發生突發事件引起騷動！一名男子沿途按消防警鈴，還自製告示單大喊火車出軌，疑似想製造恐慌，甚至還和站務人員你追我跑，就有一位路過民眾見狀，一把抱住鬧事男子，迅速將人撂倒在地，反應迅速抓到嫌犯，英勇行為也被網友封為北車正義哥。

北車鬧事男子：「中山！中山！」男子突然狂奔，嘴裡還大喊要去中山站，就怕其他旅客會有危險，站務人員和警方追在後頭。員警vs.北車鬧事男子：「壓制他！壓制他！」在電扶梯口處，一把抱住鬧事男子，迅速把人撂倒，壓制在地，但他不是警察，也不是站務人員，只是路過的一般民眾，整個制伏嫌犯的過程快狠準，反應時間甚至不到1秒鐘，也讓他被網友封為北車正義哥。民眾：「我覺得這個民眾他非常的勇敢，因為他可以不管他，今天不知道有沒有攜帶什麼武器，而去壓制住他我覺得這個社會上，已經很少有這種現象了。」民眾：「熱心的民眾是很好啊，只是他們要做好保護，要拿個東西要擋著。」

廣告 廣告





男大鬧北車喊「要去中山站」 正義哥1秒抱住撂倒嫌犯

男大鬧北車喊「要去中山站」 正義哥1秒抱住撂倒嫌犯（圖／民視新聞）

事發在30號下午，一名鬧事男子無故按下消防警鈴，被制止後還二度按鈴，不斷咆哮，並拿出自製的告示單說〝火車出軌〞，疑似想製造恐慌，甚至跑給警察追，碰巧就被路過的正義哥抓到，正義哥也發文還原事發經過。他強調原本只是要去辦護照，經過電扶梯時，看到鬧事男子衝上樓，聽到站務人員大喊壓制他，就二話不說制伏嫌犯，底下留言讚聲一片，就有網友表示這身手實在太帥、謝謝你的見義勇為、這肯定是你2025一整年最帥的照片。









男大鬧北車喊「要去中山站」 正義哥1秒抱住撂倒嫌犯

男大鬧北車喊「要去中山站」 正義哥1秒抱住撂倒嫌犯（圖／民視新聞）

路過要去辦護照，意外碰上鬧事民眾，正義男子現身壓制，成了不少旅客心中的英雄。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：男大鬧北車喊「要去中山站」 正義哥1秒抱住撂倒嫌犯

更多民視新聞報導

恐怖情變！台南女被潑酸「血肉模糊」倒地慘叫 男友自殘了結生命

「刀不夠利」網友留言恐嚇、煽動公眾！檢方：求處重刑

高檢署研議上訴！馬英九「三中案」二審無罪 蕭旭岑回應了

