男大鬧北車狂喊「我會傷人」、「要去中山站」 北檢起訴求處重刑

記者楊佩琪／台北報導

▲陳姓男子在台北車站、台鐵北捷聯通到等處按求助鈴、排煙鈕製造混亂，還大喊「列車出軌」、「我會傷人」等語，北檢依法起訴並求處重刑。（示意圖／資料畫面）

張文隨機殺人事件發生後，一名陳姓男子跑到台鐵、台北捷運聯通道，大喊「列車出軌」要旅客改搭其他交通工具，隨後又在台鐵北車售票閘門對民眾咆哮「我會傷人！我現在要去中山站！」等語，造成民眾恐慌，當場被員警逮捕並移送法辦。台北地檢署偵結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪起訴，並求處重刑。

張文於2024年12月19日分別在台北車站、北捷中山站外犯下隨機殺人案，引發不少恐嚇公眾、製造恐慌案件發生。一名陳姓男子於同年月30日下午近3點，先是在台北車站地下3樓三鐵共構區公用廁所內，無故按下旅客求助鈴，再跑到台鐵和北捷聯通道，手持文件並大喊「因鳳鳴-桃園間區間車列車出軌，目前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」等語，散布不實訊息，企圖製造恐怖情境，還作勢攻擊北捷副站長及旅客。

廣告 廣告

之後陳男又跑到台鐵台北車站售票閘門後，按壓排煙緊急按鈕，且持續對現場民眾咆哮「我會傷人！請大家不要靠近我！我現在要去中山站」等語，不過隨即就被趕抵現場的員警逮捕送辦。經送北檢複訊後，檢察官認有反覆實施之餘，聲請羈押，台北地方法院諭知限制住居並責付家屬，全案北檢分案由「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官李明哲偵辦。

經追查，認陳男有多次妨害秩序等前科，卻仍無法自我克制，利用隨機殺人案件對民眾、站務人員以加害身命、身體之事恐嚇，造成民眾心生畏懼，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，將陳男提起公訴，並建請法院從重量刑。

更多三立新聞網報導

內鬼案新進展！台積電又1工程師起訴 否認犯罪！求刑8年8月

還沒完！高虹安二審「貪污罪」撤銷 高檢署上訴

知名雪茄酒吧成太子集團在台「專屬水房」 兄弟檔1聲押1交保

掃盪太子集團在台洗錢第6波 拘提北市知名雪茄館負責人兄弟檔到案

