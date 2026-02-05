男大鬧稱手機借魔術師表演「不見」 警一查在男子包裡

台中市 / 綜合報導

台中一名楊姓男子，昨(4)日凌晨到逢甲夜市逛街，觀看現場一名魔術師表演，還提供手機給魔術師配合表演，表演結束後他拿回手機就離開，但不久後返回現場，指控手機被魔術師偷了，要求對方賠他1支，否則每天都來鬧場。警方獲報到場搜查，男子情緒相當失控，最後被警方壓制，而男子口中被偷的手機，根本就在自己的包包內。

楊姓男子：「他們強制我，沒有強制你，警方是對的。」兩名員警，一人一邊，試圖控制楊姓男子，不過男子情緒很激動，不停反抗。

衝突場面就發生在，台中熱鬧的逢甲夜市，4日凌晨12點多，互動魔術師馬克，正進行一段，用觀眾手機找出指定撲克牌的表演，當時楊姓男子上前觀看，同意將自己手機，交給魔術師作為表演道具，沒想到魔術結束後。

魔術師楊馬克：「然後變完當下就還給他了，然後他過了幾分鐘之後，再回過頭來跟我說，我偷了他手機，要我還給他，如果不還，他就要威脅我的人身安全。」

明明當面歸還手機，楊姓男子卻說沒有，在攤位前咆哮，還出言恐嚇，警方到場後，上演反轉戲碼。

魔術師楊馬克：「我覺得他可能也不是忘記，他也可能是故意，因為最後警方是說手機根本在他自己身上。」

第六分局西屯派出所所長王凱政：「員警迅速到場並依法對其逮捕，移送台中地檢署偵辦。」

手機就在男子自己的包包內，確定是烏龍一場，但男子的脫序行為，已經涉及恐嚇和妨害公務，被移送地檢署偵辦。

